十三行博物館攜飯店推下午茶 融入人面陶罐成亮點

新北市立十三行博物館與飯店聯名推出特色下午茶，以鎮館之寶「人面陶罐」為靈感打造玻璃罐與手工餅乾，另結合八里文旦推出柚子爆米花、柚子茶等，將考古文物融入下午茶點。

十三行博物館今天說，攜手八里福朋喜來登酒店推出「八里文化寶藏午茶組」，並分為「綠意柚香」與「考古陶趣組」2種下午茶組合，分別在十三行博物館與八里福朋喜來登酒店販售。

十三行博物館說，以鎮館之寶「人面陶罐」為靈感，量身打造「人面陶罐玻璃罐」成為裝下午茶點的容器。

十三行博物館說，「綠意柚香」下午茶能吃到與知名品牌「卡滋爆米花」合作，結合八里文旦推出的「柚香焦糖爆米花」；與八里福朋喜來登五星級酒店團隊研發的「人面陶罐手工餅乾」，以及八里在地小農桃樂絲農場精選柚子熬製成的「文旦柚茶」等。

十三行博物館表示，八里福朋喜來登酒店販售的「考古陶趣組」下午茶則搭配唐寧（Twinings）頂級茶葉與「人面陶罐手工餅乾」等，下午茶組將於9月13日推出，限時優惠價新台幣288元。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，期待透過這次與八里福朋喜來登酒店、在地商家及農民合作，串連八里文化、產業與旅遊資源，創造出獨特的地方體驗，讓更多人認識八里文化魅力。

羅珮瑄說，為回饋民眾並推廣八里農特產，9月13日至17日每天下午2時到5時，凡消費「八里文化寶藏午茶組」每日前10名顧客，還可獲贈八里區農會特選文旦柚。