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歐美流行「草本適應原」 醫：也包括大蒜、黃耆等

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
大蒜也也屬於草本適應原，能抗菌、增加抵抗力，可提升免疫力。圖／本報資料照片
大蒜也也屬於草本適應原，能抗菌、增加抵抗力，可提升免疫力。圖／本報資料照片

「適應原」這個新名詞，是歐美流行過來的療癒方法，利用養生草藥讓身體恢復平衡。聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺指出，研究草本適應原（Adaptogens）多年，利用西方草藥學訓練的經驗，透過草本調理有助提升免疫力、恢復身體機能。

草本適應原聽起來陌生，但人參、冬蟲夏草、紅景天、牛樟芝都是草本適應原的一種。這些草本植物內含如多醣類、黃酮類化合物和皂苷等物質，其萃取物在東西方歷史上都有被運用的紀錄，用於增進精力、減輕疲勞、紓壓、提升運動選手的爆發力等。

顏佐樺比喻，日常均衡飲食就像是房屋的地基和牆面，幫助穩固人體基礎，而草本適應原有加分作用，在既有基礎上妝點裝潢設計。有好的均衡營養、維持正常的機能，才能運用草本適應原幫身體找回「自癒力」。

研究顯示，靈芝被認為能夠減輕壓力、提升免疫力；紅景天可提高精神集中力和耐力，改善情緒低落、失眠、情緒不穩定等症狀；冬蟲夏草則能提升細胞免疫力等。另外，草本適應原並非專指名貴的藥材、草藥也屬於草本適應原，大蒜、黃耆也都可被歸類為適應原的一種。

顏佐樺提到，西方的草本適應原應用有悠久的歷史，但並非人人都適用，像罹患躁鬱症的人，紅景天就不適合當作調節身心狀況的選項；有自體免疫疾病的病人，服用靈芝可能會過度誘發免疫力，可能適得其反。食用草本適應原要有正確觀念，適應原的角色在於「調理」，若身體素質不夠穩固，補充草本適應原成效也未必有加成效果。

目前有許多草本適應原被製作成保健食品，但萃取物需參考適應症及過去研究所建議的劑量。食用前應先與專業醫事人員討論評估，顏佐樺建議，先以食療的方式逐步嘗試，觀察自身的狀況、了解是否適合自己。

失眠 情緒 醫學

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