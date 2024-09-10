雙颱將生成！這日起濕答答 中秋天氣受1原因影響

把握明天好天氣，周四之後午後雷陣雨區將擴大。中央氣象署預報員張竣堯表示，明天為這周天氣最穩定的1天，周四起水氣增多，東半部及南部地區有較大雨勢；颱風部分，14號熱帶性低氣壓預估最快明天增強成颱，為輕度颱風貝碧佳，而下周中秋節當天天氣將取決於其距離台灣的遠近。

張竣堯表示，14號熱帶性低氣壓最快明天生成，目前預估朝西北西方向移動，周末可能通過琉球，但不排除接近過程中，可能會比較接近台灣，但侵台機率低，另有15號熱帶性低氣壓也預估明天清晨有機會增強為颱風，但兩個相比，14號低氣壓增強成為颱風的機率較高。

張竣堯分享一個氣象冷知識，若遇到2個熱帶性低氣壓，15號熱帶性低氣壓先生成，那15號就會是貝碧佳，若同時生成為颱風的話，14號就會是貝碧佳颱風，15號則為葡萄桑颱風。

至於中秋節是否會受到颱風影響，張竣堯說，當天天氣狀況要取決於14號熱帶性低氣壓距離台灣的遠近，以及其造成的影響，目前14號熱帶性低氣壓路徑分歧，不確定性高，後續會密切觀察。

溫度部分，根據氣象署官網，台東縣石寧山38.8度，其次花蓮縣德武36.8度，宜蘭縣羅東及內城也出現36度以上高溫。張竣堯表示，明天白灘恢復多雲到晴天氣，各地高溫33至35度，大台北、台南、台東可能達到36度以上高溫，之後整體雲量、水氣偏多，普遍32至35度，沒有下雨時感受悶熱。

降雨部分，明（11日）清晨仍有零星陣雨，白天因熱帶性低氣壓遠離，各地多雲到晴，午後西半部、山區局部有雷陣雨，且有局部大雨。

周四、五（12、13日）水氣偏多，環境風場為東風，由於台灣位於低壓帶，迎風面東半部有局部短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨，而南部區注意有較大雨勢。

周六至下周二（14至17日）14號熱帶性低氣壓逐漸移動到琉球，環境風場為東北風，迎風面的北部、東半部不定時有短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣型態，雲量偏多，午後有局部雷陣雨。