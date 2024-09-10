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總人口數持續負成長 8月新生兒1萬1643人

中央社／ 台北10日電

內政部最新統計，今年8月底台灣人口總數2340萬6608人，較7月減少2715人，人口持續負成長；出生數則為1萬1643人，較7月增加1219人，今年1月到8月累計新生兒共8萬5941人。

內政部今天公布2024年8月戶口統計資料，人口總數為2340萬6608人，與去年同期比較增加6954人，平均每天增加19人，與7月比較則減少2715人，這也是今年以來連續8個月人口負成長。

新生兒部分，8月出生數為1萬1643人，約每3.8分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之5.87，較7月增加1219人。就縣市別言，粗出生率最高為雲林縣千分之12.44，依次高為台東縣千分之7.62、新竹市千分之7.38；最低為新北市千分之3.93，依次低為嘉義市千分之4.00、基隆市千分之4.18。

8月死亡數為1萬6830人，平均約每2.7分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為千分之8.49，較7月減少1872人。就縣市別言，粗死亡率最高為屏東縣千分之12.83，依次高為嘉義縣千分之12.62、澎湖縣千分之12.39；最低為新竹市千分之5.68，依次低為連江縣千分之5.93、桃園市千分之6.73。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，8月遷入人口數為9萬2848人，較7月增加3455人；遷出人口數為9萬376人，較7月增加5685人，淨遷入人口數為2472人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣8月人口自然增加為負5187人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，8月為2472人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口減少2715人。

另外，農曆7月俗稱「鬼月」，恐影響民眾結婚意願，8月結婚對數僅5067對，其中不同性別4880對、相同性別187對，折合年粗結婚率為千分之2.56，是今年以來新低。離婚對數為4723對，其中不同性別4651對、相同性別72對，折合年粗離婚率為千分之2.38。

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