茶籽堂 20 週年，一條從城市走回土地的旅程

茶籽堂 2004 年成立至今成功從產品出發，以自然療癒的洗沐用品，讓每個人能在每天這短暫的清洗時刻，不論是在城市哪個角落都能感受自然土地的瞬間。而回到土地，也是 20 年來不曾改變的初衷，更以「設計」為核心，從產品、店鋪空間、社區營造走入土地的療癒，在影響力歷程上留下了許多美學標誌。

回到土地，是茶籽堂 20 年來不曾改變的初衷。 圖／茶籽堂 提供

設計是一個橋樑，讓每個人都能沈浸其中這一次 20 歲生日，茶籽堂邀請到「究方社」創意總監方序中及設計師郭姵岑操刀視覺設計，以 20/US 為題，邀請大眾和「我們」一起歡慶「20」週年。

茶籽堂 20 週年，「究方社」創意總監方序中及設計師郭姵岑操刀視覺設計。 圖／茶籽堂 提供

視覺上以散播種子的風，呈現茶籽堂 20 年來於臺灣山林間傳播美好植萃的角色，連結土地每一份活力與萃取；手繪質感的線條如山林間的迎風，搭配連結的視覺意象，象徵茶籽堂未來將持續以臺灣土地與永續能量傳遞品牌精神，最後更以自然中川流不息的水流與活潑的樹葉作顏色規劃。

視覺上呈現茶籽堂 20 年來於臺灣山林間傳播美好植萃的角色，並持續以臺灣土地與永續能量傳遞品牌精神。 圖／茶籽堂 提供

20 週年的視覺設計，更帶出茶籽堂期許自己成為城市與土地間的橋樑，讓每一支產品都能帶給人們彷彿置身大自然的感受。

方序中與茶籽堂創辦人趙文豪。 圖／茶籽堂 提供

週年慶期間，茶籽堂北中南各門市也將能看見這次視覺的巧思，像是門市陳設、夥伴們身上的別針，希望邀請大家一同感受茶籽堂來自山林的氣味。除了全年最優惠的髮身自由配， 3 件 88 折，今年更推出 20 週年限定 6 大明星組合、永續空瓶回收折抵、滿額贈禮；茶籽堂的老朋友們於指定期間可再享有 VIP 95 折優惠。

為了一起慶祝 20 週年，身分證有 0、2、20 的民眾，週年慶期間還可享有現折優惠 $50-$100。

【馬栗樹經典沐浴組 優惠價 $2,320】馬栗樹洗髮露 500mL、沐浴露 500mL、護髮素 330mL。 圖／茶籽堂 提供

永康街概念店期間限定，方序中親自到店9 月 25 日這天方序中將受邀來到茶籽堂城市中的土地店－永康街概念店，理解茶籽堂如何在人來熙攘的永康街帶給大家深刻的土地印記，店內也將看到茶籽堂今年的永續行動。全新瓶身 100% 可回收、單一材質設計，並採用 100% rPET 再生料，鼓勵消費者將茶籽堂空瓶帶回門市，不只可折抵，更幫助走向下一個循環旅程。

方序中 9 月 25 日將受邀到茶籽堂永康街概念店。 圖／茶籽堂 提供

企業土地美學，打造莊園的美好願景跨越 0 - 20，茶籽堂從對設計的想像、對永續的追尋、對源頭與農業的探索，延展到打造土地永續生態系，持續發掘企業土地美學。回到茶籽堂自 2016 年推動苦茶樹契作結緣的產地朝陽社區，是溯源的起步，當年推動苦茶樹友善農法的行動，如今大南澳種植面積逐步成長到 17.8 公頃，今年更催生出宜蘭縣蘇澳鎮第一個油茶產銷班。

跨越 20 歲，茶籽堂將朝陽莊園視為下一步的願景，接續建設榨油廠，完善莊園藍圖，並將以策展及體驗的方式傳遞苦茶油的文化與土地的美好。

茶籽堂 20 週年慶，與大家一起同樂，隱藏優惠不只 88 折：https://chatzutang.co/f96mm