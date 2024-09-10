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台博館App升級 台灣黑熊、雲豹動起來

中央社／ 台北10日電

如電影「博物館驚魂夜」場景，國立台灣博物館即日起推出「智慧觀臺博」App升級版，民眾只要透過手機，就能看見原本在展廳靜坐的台灣黑熊、雲豹走動起來。

呼應文化部「博物館智慧升級示範計畫」，台博館今天發布新聞稿表示，2022年開發「智慧觀臺博」App後，再進行服務升級，推出擴增實境（AR）亮點，透過動畫呈現同一空間、不同時期的展品影像，如1樓大廳花瓶位置出現前台灣總督雕像、1樓地板數位復原建館時期的幾何花紋等。

在AR科技協助下，民眾透過App掃描台博館展場內標定展品，也瀏覽展品說明，進行觀展互動。例如在「浮生台灣」與「自然台灣」常設展廳，可看到原本靜坐的台灣黑熊及雲豹在展廳裡走動，還有多項知識問題與探索任務，解謎後可獲得特殊的拍照濾鏡。

「智慧觀臺博」App另收錄台博館藏品1700件，並具中英文雙語版本可對照閱覽，搭配空間建模與數位辨識技術，導引包括台博館本館「博物台灣」、「發現台灣」常設展及建築等主題，讓民眾更親近展品背後的故事及生態知識。

台博館將於14日及28日下午1時30分於本館辦理「智慧觀臺博」App推廣活動，民眾下載App並實際探訪指定展廳後，可兌換限量陶瓷杯墊、可愛動物筆、動物迴紋針等等；28日前下載App還可兌換限量小禮物。

博物館 文化部

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