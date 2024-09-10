沒連假不影響出國！桃機中秋單日出入境上看13.3萬人次

疫後出國旅遊潮未減，今年中秋節雖然並非連續假期，但桃園國際機場預估，疏運期間仍有86萬至91萬人次出入境，高峰日為9月15日13.3萬人次，另外，9月12日、9月13日及9月17日也均超過13萬人次。隨著旅運量持續成長，桃園機場公司表示，今年截至9月1日已達3000萬人次，全年上看4500萬人次。

桃機公司指出，今年中秋假期疏運期間為9月12至18日共7天，預估旅客數約86萬至91萬人次，航機起降4959架次（含加班機及包機共96架次）。根據航班運量人數預報系統顯示，運量高峰預估為9月15日達13.3萬，次高峰為9月12日、9月13日及9月17日，均超過13萬人次。

桃機公司指出，第一航廈出發尖峰時段為7時至9時、13時至15時及18時至19時，第二航廈出發尖峰時段為6時至10時、15時至17時及22時至23時。因應人潮高峰，將依據人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度，協調C.I.Q.S（海關、證照查驗、檢疫及安檢）服務能量及增加餐飲供應。

桃機公司表示，為使通關順利，呼籲出境旅客善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項；入境切勿違規攜帶動植物產品、留意貨幣菸酒攜帶規定及多加利用大眾運輸工具。另外，為維持機場營運順暢，旅客如於機場棄置行李箱等無法透視內部的物品，請保持打開狀態以利機場工作人員識別，避免引起航空保安疑慮。

桃機公司指出，隨著旅運量提升，偕同服務大聯盟持續升級多樣設施及服務，如C區「森林樂園兒童遊戲區」，結合ESG概念，使用環保建材與遊具，並設置哺集乳空間，備有尿布台、各尺寸尿布、濕紙巾及乳液等免費備品；以及D7候機室旁新開幕的「i Travel航空補給站」3C影音書店、A9候機室旁的「L.E.A.F CAFE」等。

另外，第一航廈接機大廳近期也開設「kafeD」德式精品咖啡；第二航廈5樓南側商場新進駐「森高砂」，提供精品台灣咖啡及輕食甜點。