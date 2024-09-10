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「聽海湧」特展台史博開幕 一窺真實歷史背景

中央社／ 台南10日電

台灣首部二戰懸疑劇集「聽海湧」8月17日開播，「二戰下的台籍戰俘監視員」特展今天在國立台灣歷史博物館開幕，展出拍攝資料及道具，也提供故事外真實歷史背景及館藏展品。

「『聽海湧』與它的時代：二戰下的台籍戰俘監視員」特展，由國立台灣歷史博物館及財團法人公共電視文化事業基金會合作推出，讓追劇粉絲從戲劇延伸到一窺現實歷史脈絡的機會。

特展分為「戰爭背景、精神動員與認同」、「戰爭動員：奔赴戰場的台灣人」及「終戰與審判」等3個單元，建立二戰時期下日本殖民地台灣及台灣人被動員背景。

特展也說明當時赴海外戰場的台灣人，許多是以軍夫、軍屬等非軍人身分，在戰地勞動或協助戰俘管理等概況，戰爭結束後不同命運，有的被迫加入國軍，捲入國共內戰，有的則是在無人聞問情況下設法回到台灣，有的如戰俘監視員被指控虐待戰俘而遭受盟軍軍事審判。回家成為這些台灣人共同期望。

台史博發布新聞稿指出，「聽海湧」開播後，迅速引起巨大迴響，來自台灣、日本、美國、新加坡、德國、泰國、柬埔寨等國粉絲湧入平台追劇，讓劇迷穿越時空回到二戰歷史現場，感受反思台灣人在戰爭情境下複雜心路歷程。

「『聽海湧』與它的時代：二戰下的台籍戰俘監視員」特展，即日起至2025年6月8日展出，也將配合展覽陸續舉辦系列活動。

二戰 台灣人 戰爭

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