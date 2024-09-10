就愛喝咖啡 新北汐止農會休閒中心飄出陣陣咖啡香

汐止區農會休閒中心推動銀髮課程，定期規劃多樣化的特色課程，今(10)日來到上周剛成立的綠色照顧站，就看到許多長輩用心學習如何沖泡一杯好咖啡，現場也充滿了濃濃的咖啡香，咖啡老師和市議員周雅玲先示範如何手沖咖啡，一個一個步驟仔細說明教導，學員們也聽得好認真。

現場咖啡課程聚集了快30位學員，其中有許多學員都不是第一次來上老師的咖啡課程，但是為了精進自我，也增加經驗，所以持續的聽課，要掌握泡咖啡的精隨，可見學員們都非常認真的練習，就算注水不順暢或是有些手忙腳亂，但是嘗到自己沖泡的咖啡還是有滿滿的成就感。

市議員周雅玲表示，今天農會規劃了2堂的咖啡課程，藉由咖啡老師細心教導的過程中，感受到長輩對咖啡的熱枕和感受，看他們手沖咖啡也是非常療癒的過程，也非常感謝農會開這麼多樣的課程，讓長輩多元學習，汐止區農會休閒中心這麼好的環境也希望市民可以多多利用。

汐止區農會為了照顧區域內的銀髮長者，持續推動安排了多樣化的特色課程，咖啡課程希望學員透過自己動手沖咖啡，體會一杯好咖啡得來不易，也對咖啡有更深的認識，進而互相分享共同學習，豐富老年生活。