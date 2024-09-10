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腸病毒釀開學首週72班停課 估疫情高點持續到中秋

中央社／ 台北10日電

衛福部疾管署今天表示，腸病毒在開學第1週造成全台約72個班級停班課；國內疫情1日至7日大致與前一週持平，評估已提前抵達高峰。發言人羅一鈞預估，高點會持續到中秋前後。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，9月1日至7日腸病毒門急診就診共1萬4241人次，與前一週持平；近4週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，克沙奇A10型次之。

易引起嚴重症狀的型別，郭宏偉說，腸病毒A71型近期未檢出，D68型則新增3例輕症，包含北部3歲女童、南部2速男童及22歲男性，目前皆恢復良好。今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童。

羅一鈞指出，開學第1週，全台統計72個班級因腸病毒停班停課，但資料尚不完整。近期疫情持平，已提前達高峰，但仍為5年同期最高；推測是因洗手、戴口罩等防疫習慣有充分落實，且未如7、8月觀察到的轉換流行型別，但預估到中秋前後都還是這波疫情高點。

疾管署提醒，中秋假期將至，家庭出遊、親友團聚、出入人潮擁擠的公共場所機會增加，呼籲大人小孩皆應注意個人衛生，落實肥皂勤洗手，以及居家環境清潔消毒，以降低病毒傳播的機會。

若家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒，疾管署指出，應設法與其他幼兒隔離，減少接觸，以降低交叉感染的機會，並注意嬰幼兒健康狀況，留意是否出現腸病毒重症前兆病徵，把握治療黃金時間，降低重症風險。

疫情 疾管署 腸病毒

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