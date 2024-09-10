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江蕙自曝罹癌多次面臨生死交關 醫：看得出來非常辛苦

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
「二姐」江蕙今突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌。本報資料照片
「二姐」江蕙今突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌。本報資料照片

「二姐」江蕙今突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌，這9年來積極抗癌，多次面臨生死交關，出現過肺栓塞、大出血等狀況，胸腔科醫師指出，肺栓塞是內科的重症，當時會有生命危險，「江蕙的抗癌日記看得出來非常辛苦，」腺癌類的癌症特別容易造成身體的血液凝固，如肺腺癌，大腸腺癌，乳腺癌等，且癌症病程多為3至4期，不過她既然能登台唱歌，應該是有獲得控制。

江蕙1日剛過63歲生日，下個月要登上國慶晚會演出，今突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌，這9年來積極抗癌，她說：「多次面臨生死交關，肺栓塞，大出血等等，接連而來。就連我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話。」

抗癌成功的她華麗回歸，表示要重新介紹自己「大家好，我是健康的江蕙！也是帶著樂觀正向歸來的江蕙」，接下來要重拾麥克風站上舞台，她說：「為喜愛我的歌迷而唱、也為自己而唱、對一路上的貴人，銘感五內，無以言表。」

北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文表示，「江蕙的抗癌日記看得出來非常辛苦，反覆的化療與開刀，產生肺栓塞，肺栓塞是內科的重症，當時會有生命危險，腺癌類譬如肺腺癌，大腸腺癌，乳腺癌等等，都容易出現血栓導致肺栓塞，也容易出血，肺栓塞嚴重時會心肺功能驟降，突發喘出血甚至低血壓休克。」

蘇一峰受訪時表示，肺栓塞特別容易發生在腺癌類癌症，代表肺部的血管被擋住了，沒有血流就會造成肺部壞死、沒辦法換氣，會造成血栓的產生，可以推測這個可能得到的是腺癌類的癌症，所以就造成他有這個肺栓塞看得出來，又開刀又出血相當辛苦，開刀的過程還有插管，不知道有沒有傷到喉嚨，進而影響到她寶貴的聲音，可能因此經歷一些磨練，還是祝她早日康復。

因為江蕙目前沒有透露過多關於病情的狀況，只能猜測可能跟腺癌有關，不過應該已經有控制住、希望是好消息，畢竟肺栓塞是內科急重症，但通常初期的癌細胞不太會引起栓塞，通常會出現在3至4期的患者。

抗癌 癌症 醫師

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