食藥署中秋稽查出爐 這麵包店生產線有貓出現 被罰6萬

中秋節送禮、聚餐要注意！衛福部食藥署今天公布「113年度中秋複合式專案執行成果」，裁罰金額最高的單一業者，為台南市葡吉食品有限公司，因標示不合格及貯存過期原料，共被開罰10萬元；新北凱悅蛋糕麵包坊則因為製造環境出現貓咪，被開罰6萬元。

食藥署中區管理中心主任陳姿伶說，台南市葡吉食品有限公司被查獲，貯存效期只到2023年8月3日的雙餡奶黃流芯、效期到今年1月17日的麵包助發酵粉，以及效期到今年2月9日到青蘋果餡等產品，由台南市衛生局依食安法第15條裁罰6萬元；桃園長興食品廠貯存效期到今年7月6日的棗泥餡，及今年3月10日到期的素香菇，由桃園市政府開罰6萬元。

食品良好衛生規範準則（GHP）違規業者部分，陳姿伶指出，新北市的凱悅蛋糕麵包坊，製造場所出現貓咪，因為這屬於病媒，不允許出現動物，複查仍有寵物未管制的缺失，因違反食安法第8條規定，已由新北市衛生局裁處6萬元。

「中秋應景食品製造業稽查」總計查核業者78家，查獲部分業者登錄資料不全、文件保存資料不齊全、食品添加物管理未落實及食品良好衛生規範(GHP)準則不符合規定等缺失，經限期改善後， 僅餘1家業者GHP不符規定；查核食品標示218件，其中10件產品標示不符合規定；抽驗月餅及蛋黃酥等中秋應景食品總計157件均符合規定；另查獲貯放逾期食品業者2家。前述不符合規定者，均已由所轄地方政府衛生局依法裁處。

「中秋應景食品販售業稽查暨抽驗」總計查核業者196家，查獲部分業者登錄資料不全、文件保存資料不齊全及GHP準則不符合規定，惟後續均複查合格；查核食品標示748件，其中2件標示不符合規定；抽驗應景食品共計1033件均符合規定。前述不符合規定者，均已由所轄地方政府衛生局依法裁處。