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中秋假期最高旅運量估13.3萬人 桃機籲旅客善用智慧化服務

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
中秋假期桃園機場估9月15日達最高峰13.3萬人，機場公司呼籲旅客善用多元智慧化服務及預先確認安檢注意事項。記者黃仲明／攝影
中秋假期桃園機場估9月15日達最高峰13.3萬人，機場公司呼籲旅客善用多元智慧化服務及預先確認安檢注意事項。記者黃仲明／攝影

中秋節假期即將到來，桃園國際機場今年（2024）中秋假期疏運期間為9月12至18日共7天，預估旅客數約86萬至91萬人次，含加班機及包機共96架次，總航機起降數達到4,959架次。機場公司將依據人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度，協調C.I.Q.S（海關、證照查驗、檢疫及安檢）服務能量及增加餐飲供應，協助旅客順利出遊平安返家。

機場公司表示，根據航班運量人數預報系統顯示，今年中秋假期疏運期間運量高峰預估為9月15日，旅運量達13.3萬，次高峰為9月12日、9月13日及9月17日，均超過13萬人次，第一航廈出發尖峰時段為7時至9時、13時至15時及18時至19時，第二航廈出發尖峰時段為6時至10時、15時至17時及22時至23時。

為使通關順利，機場公司呼籲出境旅客善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項；入境切勿違規攜帶動植物產品、留意貨幣菸酒攜帶規定及多加利用大眾運輸工具。另外，為維持機場營運順暢，提醒旅客如於機場棄置行李箱等無法透視內部的物品，請保持打開狀態以利機場工作人員識別，避免引起航空保安疑慮。

機場公司指出， 桃園機場2024全年旅運量上看4,500萬人次。機場公司偕同服務大聯盟持續升級多樣設施及服務，如出境管制區內C區「森林樂園兒童遊戲區」、D7候機室旁「i Travel航空補給站」3C影音書店、A9候機室旁「L.E.A.F CAFE」。管制區外則有第一航廈接機大廳近期開設的「kafeD」德式精品咖啡，以及第二航廈5樓南側商場新進駐的「森高砂」，歡迎不出國的民眾在假期間來到機場看飛機享美食，感受全新面貌的桃園機場。

A9候機室旁的「L.E.A.F CAFE」打造溫潤木質調的風格，讓旅客在登機前自在輕鬆地享用咖啡與輕食。圖／機場公司提供
A9候機室旁的「L.E.A.F CAFE」打造溫潤木質調的風格，讓旅客在登機前自在輕鬆地享用咖啡與輕食。圖／機場公司提供
桃園機場致力提供完善服務，C區「森林樂園兒童遊戲區」使用環保建材與遊具，並設置哺集乳空間，備有尿布臺、濕紙巾及乳液等各項貼心備品。圖／機場公司提供
桃園機場致力提供完善服務，C區「森林樂園兒童遊戲區」使用環保建材與遊具，並設置哺集乳空間，備有尿布臺、濕紙巾及乳液等各項貼心備品。圖／機場公司提供
D7候機室旁「i Travel航空補給站」3C影音書店，以古代曬書和藏經閣為設計概念，透過挑高天花板引入陽光，營造自然視覺和諧氛圍。圖／機場公司提供
D7候機室旁「i Travel航空補給站」3C影音書店，以古代曬書和藏經閣為設計概念，透過挑高天花板引入陽光，營造自然視覺和諧氛圍。圖／機場公司提供

中秋節 桃園機場

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