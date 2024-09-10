中秋假期最高旅運量估13.3萬人 桃機籲旅客善用智慧化服務

中秋節假期即將到來，桃園國際機場今年（2024）中秋假期疏運期間為9月12至18日共7天，預估旅客數約86萬至91萬人次，含加班機及包機共96架次，總航機起降數達到4,959架次。機場公司將依據人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度，協調C.I.Q.S（海關、證照查驗、檢疫及安檢）服務能量及增加餐飲供應，協助旅客順利出遊平安返家。

機場公司表示，根據航班運量人數預報系統顯示，今年中秋假期疏運期間運量高峰預估為9月15日，旅運量達13.3萬，次高峰為9月12日、9月13日及9月17日，均超過13萬人次，第一航廈出發尖峰時段為7時至9時、13時至15時及18時至19時，第二航廈出發尖峰時段為6時至10時、15時至17時及22時至23時。

為使通關順利，機場公司呼籲出境旅客善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項；入境切勿違規攜帶動植物產品、留意貨幣菸酒攜帶規定及多加利用大眾運輸工具。另外，為維持機場營運順暢，提醒旅客如於機場棄置行李箱等無法透視內部的物品，請保持打開狀態以利機場工作人員識別，避免引起航空保安疑慮。