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新北和悠遊卡公司合作親子綁定 繳學雜費更便利

中央社／ 新北10日電

新北市教育局今天舉辦「新北校園通x悠遊付親子綁定」記者會，宣布和悠遊卡公司合作，啟動「親子綁定」 功能，讓家長繳納學雜費更便利。

新北市教育局長張明文表示，教育局攜手悠遊卡公司推出悠遊付親子綁定功能，還可以使用悠遊付錢包、銀行帳戶及綁定玉山或台新信用卡付款，整體操作流程簡單好上手，繳費作業變得快速又方便。

張明文表示，已下載註冊新北校園通的家長們，首先開啟悠遊付App，在首頁點選「生活繳費」並選擇「學雜費」專區，進入「新北市立學校與親子綁定」的畫面，輸入子女資料，經比對正確成功後完成綁定，悠遊付會主動提醒家長繳納學雜費。

教育局表示，即日起至10月31日止，家長使用悠遊付APP繳納新北學雜費，同一用戶繳納學雜費累計滿新台幣1萬元以上，並使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶進行任3筆消費交易，就可以獲得總值新台幣500元的限量現金回饋券，及全通路每筆最高3%的回饋，還有機會抽限量iPhone16等大獎。

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