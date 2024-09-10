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韋禮安代言1919陪讀計畫 籲資助弱勢翻轉未來

中央社／ 台北10日電
韋禮安出席「1919陪讀計畫」記者會，呼籲大家捐款資助弱勢家庭孩童，讓他們可以免費上陪讀班，努力讀書獲取好成績，為自己爭取更好的未來。圖／香港中通社
韋禮安出席「1919陪讀計畫」記者會，呼籲大家捐款資助弱勢家庭孩童，讓他們可以免費上陪讀班，努力讀書獲取好成績，為自己爭取更好的未來。圖／香港中通社

基督教救助協會第21年推動「1919陪讀計畫」，資助弱勢家庭孩子免費上陪讀班，今年邀請歌手韋禮安代言號召民眾支持，盼讓陪讀計畫能協助弱勢兒翻轉未來，不落入貧窮惡性循環。

根據主計總處發布的「110年台灣財富分配統計」，前20%家庭平均財富是後20%家庭的66.9倍，遠高於30年前的16.8倍，顯見財富不均不斷擴大，降低了社會的流動性，而經濟弱勢家庭由於教養功能薄弱，孩子很容易就世襲上一代的貧窮，而使整個家庭落入惡性循環中。

基督教救助協會從2004年起推動1919陪讀計畫，資助弱勢家庭孩子免費上陪讀班，基督教救助協會今天也舉行記者會，邀請韋禮安現身呼籲民眾資助「1919陪讀計畫」。

韋禮安表示，陪伴是孩子成長最重要的養份，自己父母從小給他的陪伴，勝過任何體制內的教育，從小學起，他們就要他學會為自己負責，同時也100%支持他的決定，包括成為歌手等。

韋禮安也說，「我一直覺得自己很幸運」，出生在一個幸福的家庭、家人也是他最強大的後盾，但很多弱勢家庭的孩子並沒有這樣的環境，自己父母小時候也不富裕，但是藉著教育後來成為老師，改變了社會階級，後來受惠的就是自己與弟弟。

韋禮安表示，「非常能體會教育對孩子的重要」，特別是弱勢家庭的孩子，希望大家能一起支持1919陪讀計畫，成為給人時間的陪伴者，讓弱勢家庭的孩子能到1919陪讀班接受免費課輔、品格教育、多元才藝、營養晚餐，與家庭關懷。

根據「1919陪讀計畫112學年上學期成果報告」，資助的2293名兒少中，有61%為無法得到政府補助的社福邊緣戶，其中22%的孩子在身心或學習上有特殊狀況，另外也有32%的家庭，除經濟弱勢外，還有其他特殊狀況，包括打零工、負債、重病等。

基督教救助協會表示，113學年度1919陪讀計畫預計資助全台233班2500名弱勢家庭兒少，募集新台幣6000萬元的陪讀費，認領一個國小班的孩子每月1200元、國中班2000元，懇請社會大眾能加入韋禮安的行列，一起支持1919陪讀計畫，陪伴更多弱勢家庭孩子迎向燦爛的未來。

弱勢家庭

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