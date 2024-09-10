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參山處玻璃裝置藝術「清心自在」 盼打造霧峰觀光亮點

中央社／ 台中10日電

參山國家風景區管理處與台灣玻璃館合作，在管理處大廳打造玻璃裝置藝術「清心自在」今天揭幕，管理處所在的台中霧峰，未來將納入參山處轄區，希望藉由裝置藝術打造成為當地觀光亮點。

管理處今天舉辦「清心自在」作品揭幕活動，參山處長曹忠猷、台明將公司董事長林肇睢、設計製作裝置藝術的台藝玻公司董事長楊明和，與當地民意代表皆出席。

曹忠猷會中表示，參山處繼邀請梨山工藝師林春節，與紙雕大師王楨文打造美學辦公室後，再度攜手台明將公司的台灣玻璃館，在入門大廳設置大型玻璃藝術。作品由台灣玻璃館設計，透過楊明和親自操刀，歷時6個月才完成，成為楊明和退休前最後一件代表作。

林肇睢說，很高興能夠讓這件作品落腳在參山處，「清心自在」是擷於玻璃媽祖廟「移風易俗、淨化民心」的精神，融合晶亮的玻璃藝術而產生，也期待透過作品連結美學與觀光，讓更多人認識台灣玻璃館長久致力於玻璃藝術的創作與推動。

楊明和說明，「清心自在」作品由108片的玻璃堆疊，加上雷射雕刻荷花朵朵，相當精美，配合全自動彩色噴墨的燻染，作品正中花梗以螺旋式的特殊加工，加入LED燈具，展現生態山川之美，輝映參山風景區四時生態美景。

提到台中市霧峰區納入參山管理處轄區進度，曹忠猷說，目前已送行政院審查，可望在今年10月公告，未來也有一系列慶祝活動展開，包括設置阿罩霧工作站，統籌並推廣霧峰觀光，希望能打造阿罩霧觀光品牌，讓更多人到訪旅遊，「清心自在」作品也將成為當地景點之一。

台中市 國家風景區 裝置藝術

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