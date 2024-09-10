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國際外送平台難管制 勞團籲擴大監理

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「外送平台賺那麼多，政府卻罰那麼少，平台怎麼可能會不剝削外送員、餐廳與消費者？」前民眾黨立委賴香伶10日呼籲政府儘速找到外送平台的主管機關。前交通部長賀陳旦進一步說，政府不該僅透過專法管制外送平台，也許可從外送平台的機車規定著手，並公布外送平台可能面臨成本。對此，數發部官員回應，行政院下周將開會討論主管機關。

避免平台大者獨大

前民眾黨立委賴香伶表示，外送平台需要儘速確認主管機關，否則隨著零工經濟繼續發展，餐廳、外送員與消費者恐遭到嚴重剝削，目前都是地方先制定自治法規，但中央遲遲沒有法規下，如今行政法院判台南市要求平台幫外送員強制保險，有侵害外送平台權益疑慮，恐讓地方更難規範平台，需要儘速以法規解決當下問題。

他說，美國、日本、西班牙與新加坡都開始有立法或相關規範。海洋大學教授江雅綺也指出，歐盟有強力的反壟斷機制，可以對美國的數位平台大舉開罰，旦台灣的公平會能量不如歐盟下，便需要專法管制外送平台的發展，否則容易出現大者獨大、資訊不對稱的問題。

了解社會成本

江雅綺說，以歐盟專法為立，需要兼顧勞動彈性與權益，並將是否雇傭的舉證責任交給平台，還有避免資訊權過度集中在單一平台。前交通部長賀陳旦則強調，法律能做的有限，希望中央與地方政府不只用專法，還有更多彈性手法因應外送平台，對於行政法院判台南市輸的判決，他感到相當遺憾，恐讓政府減少規範外送平台的機會。

「成本的揭露很重要！」賀陳旦分析，外送平台多為國際大企業，政府能想到的勞動權益、費率、抽成等問題，平台也能想到，建議政府要加上嚴格執法，尤其是台灣的外送平台比起其他國家，透過機車營利的比例更高，盼能讓外送平台了解在台營運可能面臨的社會成本、違法成本，才能真正規範外送平台。

店家被抽成40%

全國外送產業工會理事長陳昱安則不滿指出，店家被平台抽成高達30到40%，店家將成本轉移給消費者，消費者即使付費當會員，有時還會被莫名收平台費，司機的選擇也恐因平台併購減少，現行的罰則對外送平台影響太低，建議仿效義大利曾對外送平台開罰250億台幣等措施，制定專法、擴大管制。

針對外送平台由誰主管，數發部官員僅回應說，行政院將於下周召開會議討論，屆時希望會有結論。

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主管 外送員 消費者

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