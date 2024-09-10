專案進口輸液緩解缺口 累計到貨將逾652萬袋

輸液缺口仍在，食藥署今天公布最新專案進口情形，以500mL計，這週將再到貨64.6萬瓶/袋，抵台數量將達約652.19萬瓶/袋。目前國產加上專案輸入，已陸續分配予醫療機構共648家。

永豐化學工業股份有限公司市占率最高，日前卻因違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造生產，導致國內輸液供應大缺口，衛生福利部食品藥物管理署5月起同步啟動專案製造與輸入。

食藥署今天發布新聞稿說明最新專案進口情形及規劃，以500mL計，這週將到貨64.6萬瓶/袋，分別為500mL的36.86萬瓶/袋、1L的13.87萬瓶/袋；以500mL計，抵台數量將達約652.19萬瓶/袋。

據食藥署統計，截至9月9日中午，已陸續分配予醫療機構共648家，國產加上專案輸入合計約649.87萬瓶/袋。

食藥署指出，目前已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，亦會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商供應，至9月9日，計381間醫院及診所通報，共媒合1318件。

此外，食藥署已於「藥品供應監測系統」（網址：https://ddms.fda.gov.tw/#/login）建置「輸注液藥品需求填報」功能，並於6月7日開放醫療機構定期填報需求，以利後續藥品分配。