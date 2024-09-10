手機響別慌！三大電信災防訊息測試 全台11日下午4時登場

台語歌后江蕙1日剛過63歲生日，下個月要登上國慶晚會演出，今突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌，這9年來積極抗癌，她說：「在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞，大出血等等，接連而來。就連我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話。」

2024-09-10 17:37