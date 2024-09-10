手機響別慌！三大電信災防訊息測試 全台11日下午4時登場
電信三雄宣布，為確保災防系統通知更健全，並提升全民防災意識，將於11日下午4時，藉由「每月測試用訊息」頻道於全台發送「災防通報中英文訊息測試」，用戶收到訊息後，手機將發出特殊的警告聲響與振動，屆時請勿驚慌。
中華電信、遠傳電信與台灣大哥大為響應政府政策，持續實施不定期災防告警系統測試作業，為民眾安全把關，將於9月11日下午4時，於全台含離島地區實施災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務。
業者說明，「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請收到測試訊息的客戶不需要緊張。
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