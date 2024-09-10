推花東旅遊加碼補助 僑委會估5000僑胞返台參加國慶

為鼓勵僑胞回國參加雙十國慶活動，僑委會提供僑胞國內旅遊最多每人3000元補助，若是赴花蓮、台東旅遊則是加碼補助至3600元。委員長徐佳青今天表示，預估5000名僑胞回台參加國慶，盼透過加碼旅遊補助振興東部經濟。

僑務委員會議今天在台北圓山大飯店舉行；僑委會今天下午舉行文宣新品發表會，徐佳青介紹致贈僑胞返國參加113年十月慶典的紀念品，以僑委會吉祥物「福沙阿熊」探頭打招呼的俏皮模樣形象設計，共設計手提袋、紀念帽、野餐墊等3款紀念品，均是台灣製造的優質禮品。

針對歡迎全球僑胞回國參加國慶慶典的相關活動，徐佳青說明，10月5日將在台北大巨蛋舉行國慶晚會，10月10日上午則是在總統府前廣場舉行國慶大會，當天晚上則是在雲林縣虎尾鎮高鐵特定區施放國慶焰火。

徐佳青表示，目前已有接近3000位僑胞透過網路報名參加國慶，僑委會原先預計4000位僑胞返國，但報名非常踴躍，因此已經將預估人數上調至5000人，網路報名截至9月20日，現場報名則是自10月4日開始於中央聯合辦公大樓南棟。

僑委會指出，為鼓勵僑胞回國參加雙十國慶活動，今年攜手旅行業者推出超過百條以上的旅遊路線，供僑胞依照個人喜好選擇報名，符合條件的僑胞，每人最多可以申請新台幣3000元的旅遊補助，另配合行政院0403花蓮地震災後振興觀光方案，因此特別祭出加碼，若僑胞是參加赴花蓮縣或台東縣旅遊的行程（不以全程均在該二縣市為限），每人最高可申請3600元的旅遊補助。

徐佳青說明，希望透過加碼花東地區旅遊補助，鼓勵更多僑胞赴東部地區旅遊，振興東部地區經濟，也讓東部地區的旅宿、文創產品業者有更多能被看見的機會。