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M痘113年最年長本土個案 6旬翁與數網友親密接觸

中央社／ 台北10日電

衛福部疾管署今天公布國內新增5例M痘本土病例，其中包含出現今年最年長個案為60多歲北部男性，8月下旬發燒、起水泡就醫確診，疫調發現發病前曾與數名網友發生親密接觸。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報公布，國內9月3至9日新增5例M痘（Mpox）本土確定病例，為本國籍30多歲至60多歲男性，居住縣市為北部4例及中部1例，發病日介於8月26日至8月31日，其中2例未完整接種過2劑M痘疫苗

疾管署發言人羅一鈞指出，暑假放完後，M痘疫情還是持續新增；新增個案中，包含今年年紀最大的確診個案，為北部60多歲男性，8月下旬發燒、起水泡，就醫後經醫師通報確診，目前在家中自主健康管理中；經疫調發現，個案在發病前曾與數名網友發生親密接觸，與不特定人士有高風險行為。

疾管署指出，截至9月8日已有8萬4886人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為5萬4958人，仍有約2萬9928人僅接種第1劑疫苗；9月2日至8日接種1403人次，其中1094人首次接種M痘疫苗，為今年單週新高。

疾管署呼籲，符合M痘疫苗接種條件民眾，包括近1年有風險性行為者（如多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等），過去曾罹患性病，或性接觸對象，有前述任一情形者等儘速接種；尚未完成第2劑接種者，也應儘速完成，以達完整保護力。

疾管署統計，國內自2022年6月23日將M痘列為第2類法定傳染病，截至9月9日累計確診414例病例（391例本土及23例境外移入），其中今年累計本土51例，以雙北占28例占44%最多，國內疫情傳播風險持續。

M痘 疫苗 疾管署

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