台南第17例登革熱境外移入 9/8桃園入境送醫

台南市政府衛生局今天公布台南市出現第17例登革熱境外移入病例，病患是菲律賓籍男子，9月8日從桃園機場入境時有發燒症狀，快篩陽性，直接送醫住院治療，昨晚確診。

南市府衛生局今天發布新聞稿指出，台南市第17例登革熱境外移入病例是30多歲菲律賓籍男子，8日自桃園機場入境，入境時出現發燒症狀，機場篩檢站進行登革熱NS1快篩檢驗陽性通報，隨即送醫住院治療，昨晚確診是登革熱第三型。

衛生局表示，這名病例將住院至病毒血症期9月13日後再出院，且直接住院未進入社區。

衛生福利部疾病管制署資料顯示，今年東南亞及南美洲登革熱疫情嚴峻，確診人數高於近5年同期。截至9月9日，台灣累計194例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、泰國及馬來西亞；南美洲國家以巴西、阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國為主。