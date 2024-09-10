今年中秋包裹28萬件塞爆郵局 王國材：拚節日前送達

中秋節將至，今年中秋包裹爆量，高雄市郵件處理中心的包裹已堆成一座座小山，中華郵政董事長王國材表示，今年中秋節約有28萬件包裹，會努力在中秋節前運送到，另中華郵政周末也有快捷服務，民眾可多加利用。

民眾趁中秋節前寄送中秋禮盒，文旦、月餅等各式包裹擠爆中華郵政的郵件處理中心，快遞運輸需求大爆量。以高雄郵局快捷為例，平時每天經手約700至800件商品，但從上周起，每天約有1400件以上貨品配送，運輸量多了7至8成。

王國材今出席「行動郵局App影音創作暨AI行銷科技競賽活動」，會後接受聯訪時表示，9月17日就是中秋節，今年從9月8日起至迄今包裹量最多，今年中秋節約有28萬件包裹，比平時貨運量多5成。