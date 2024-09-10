快訊

陷京華城、政治獻金數案…檢方首提訊逾3小時 柯文哲上囚車還押北所

獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

盧秀燕罕見請長假…「市長媽媽」家有喜事 偕夫婿赴美參加女兒婚禮

農業部耗資17.4億 新建獸醫所P3動物實驗室今動土

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
農業部獸醫研究所新建高生物安全檢驗及動物試驗中心，今日舉辦動土儀式。記者劉懿萱／攝影
農業部獸醫研究所新建高生物安全檢驗及動物試驗中心，今日舉辦動土儀式。記者劉懿萱／攝影

農業部獸醫動物實驗室已有29年歷史，已不符合現階段法規，因此投入17.4億，新建實驗室及動物舍各一棟，預計2027年12月完工。農業部防檢署長邱垂章說，實驗室新建工程一路艱難，尤其台灣未有P3等級動物實驗室，規畫設計歷經波折，盼有更好硬體設備後，能增加更多參考實驗室。

邱垂章說，他2018年至2022年任獸醫所長，回憶在規畫設計時遭遇許多困難，因台灣蓋P3等級實驗室經驗不多，尤其這間需把動物關在裡面，應是全台灣首間P3等級動物實驗室、在全世界也是少數。邱感嘆，原本還要蓋P4等級的實驗室，但缺工缺料、原物料大漲，只能忍痛捨棄P4實驗室，用一樣經費蓋P3實驗室，但已是莫大成就。

邱說，非洲豬瘟阻絕在境外，台灣已向WHO申請非疫國、口蹄疫拔針、每年禽流感等監測，都是獸醫所功勞，只要有檢體送進來，24小時內有初步結果，48小時內初步確診，這是全世界都達不到的。未來有更好的設備後，除盼檢驗精準快速、量能增加外，也期許每一兩年都能推出國際級的參考實驗室。

獸醫研究所長鄧明中說，現有實驗室是1995年興建，硬體規格已不符合現階段法規，新建實驗室除提升硬體設施外，也會加強SOP防止洩漏，比方現正監測的非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫、禽流感，也為未來疫病未雨綢繆。

農業部指出，工程將新建實驗室及動物舍各1棟，採先拆後建，其中一棟改建為地下一層地上四層，研究人畜共通傳染病、家禽流行性感冒、狂犬病麗莎病毒及牛海綿狀腦病等，傳染病的診斷、監測及研究，並協助國內獸醫服務體系，擴充檢驗量能與檢測項目，另一棟新建為地下一層地上三層的動物試驗中心，內含大型動物適用的高生物安全動物舍，提升海外惡性傳染病的動物試驗品質。

農業部獸醫研究所新建高生物安全檢驗及動物試驗中心，今日舉辦動土儀式。記者劉懿萱／攝影
農業部獸醫研究所新建高生物安全檢驗及動物試驗中心，今日舉辦動土儀式。記者劉懿萱／攝影

動物 獸醫 非洲豬瘟

延伸閱讀

【專家之眼】為何京華城案與超思案偵辦效率差那麼多？

雲林跨黨派主張農業權入法 張嘉郡促農業部具體回應

國土計畫法爭議！張嘉郡製作懶人包 農業部：傳遞錯誤資訊

農業部：老埤農場若擅自變更做光電 開罰限期改正

相關新聞

高雄市立大同醫院換手經營惹風波 醫護高喊要真相

高雄市立大同醫院經營權換手引發醫護不滿，今天下午2時200多名醫生、護理師聚集在醫院大廳高喊「要真相」，高醫工會理事長柯...

江蕙自曝罹癌多次面臨生死交關 醫：看得出來非常辛苦

「二姐」江蕙今突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌，這9年來積極抗癌，多次面臨生死交關，出現過肺栓塞、大出血等狀況，胸腔...

中秋假期最高旅運量估13.3萬人 桃機籲旅客善用智慧化服務

中秋節假期即將到來，桃園國際機場今年（2024）中秋假期疏運期間為9月12至18日共7天，預估旅客數約86萬至91萬人次...

食藥署中秋稽查出爐 這麵包店生產線有貓出現 被罰6萬

中秋節送禮、聚餐要注意！衛福部食藥署今天公布「113年度中秋複合式專案執行成果」，裁罰金額最高的單一業者，為台南市葡吉食...

沒連假不影響出國！桃機中秋單日出入境上看13.3萬人次

疫後出國旅遊潮未減，今年中秋節雖然並非連續假期，但桃園國際機場預估，疏運期間仍有86萬至91萬人次出入境，高峰日為9月1...

江蕙親揭罹癌9年 多次生死交關大出血、無法開口說話

台語歌后江蕙1日剛過63歲生日，下個月要登上國慶晚會演出，今突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌，這9年來積極抗癌，她說：「在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞，大出血等等，接連而來。就連我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。