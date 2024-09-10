農業部耗資17.4億 新建獸醫所P3動物實驗室今動土

農業部獸醫動物實驗室已有29年歷史，已不符合現階段法規，因此投入17.4億，新建實驗室及動物舍各一棟，預計2027年12月完工。農業部防檢署長邱垂章說，實驗室新建工程一路艱難，尤其台灣未有P3等級動物實驗室，規畫設計歷經波折，盼有更好硬體設備後，能增加更多參考實驗室。

邱垂章說，他2018年至2022年任獸醫所長，回憶在規畫設計時遭遇許多困難，因台灣蓋P3等級實驗室經驗不多，尤其這間需把動物關在裡面，應是全台灣首間P3等級動物實驗室、在全世界也是少數。邱感嘆，原本還要蓋P4等級的實驗室，但缺工缺料、原物料大漲，只能忍痛捨棄P4實驗室，用一樣經費蓋P3實驗室，但已是莫大成就。

邱說，非洲豬瘟阻絕在境外，台灣已向WHO申請非疫國、口蹄疫拔針、每年禽流感等監測，都是獸醫所功勞，只要有檢體送進來，24小時內有初步結果，48小時內初步確診，這是全世界都達不到的。未來有更好的設備後，除盼檢驗精準快速、量能增加外，也期許每一兩年都能推出國際級的參考實驗室。

獸醫研究所長鄧明中說，現有實驗室是1995年興建，硬體規格已不符合現階段法規，新建實驗室除提升硬體設施外，也會加強SOP防止洩漏，比方現正監測的非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫、禽流感，也為未來疫病未雨綢繆。