英國小說大師筆耕不輟 「威廉華威克警探」出擊查案

紐約時報暢銷榜冠軍常客傑佛瑞亞契的警探懸疑系列作「威廉華威克警探」首部曲將在台推出。儘管已屆齡84歲他仍筆耕不輟，並笑說主角是否能成為廳長關鍵，取決於自己長壽與否。

惑星文化透過書訊分享，英國小說大師傑佛瑞亞契（Jeffrey Archer）一生充滿傳奇與戲劇性，也是評價兩極的爭議人物。他是政治家，曾為英國上議院議員、保守黨的大倫敦市長候選人。同時也曾為階下囚，因偽證罪及妨礙司法公正罪被判刑入獄，服刑2年後獲釋。

亞契更是名無庸置疑的優秀小說家，自1974年起推出小說處女作至今已50年，累計發表逾40部作品，類型包含長篇小說、短篇小說、監獄日記、劇本、兒童讀物，全球銷量更超過3億冊。

亞契更以自身坐牢經驗為基礎，寫下3部大獲好評的「獄中日記」描寫獄中見聞；「生而為囚」更被譽為21世紀的「基督山恩仇記」，創造寫作生涯的另一高峰。其中最廣為人知的代表作便是入選「英國人最喜愛的百大小說」、「世界最暢銷書榜」的「該隱與亞伯」。

惑星文化指出，屆齡84歲的亞契仍持續寫作生涯，自2019年起，展開最新長篇系列小說「威廉華威克警探」，以每年書寫1部的節奏，目前為止已出版到第7部。他笑說：「（男主角）威廉華威克能否成為廳長的關鍵，既取決於他的決心和能力，也取決於我對長壽的期許──我是指我的壽命。」

首部曲「威廉華威克警探 I：初生之犢」中譯本9月將由惑星文化出版，描述出生律師世家的菜鳥警察威廉華威克，遇到第一個重大案件便是備受矚目的林布蘭名畫失竊案。華威克要如何運用智慧和毅力，揭開這宗複雜案件的真相，將冷酷無情的犯罪天才繩之以法。系列第2集「迷霧中的祕密」預計於10月出版。