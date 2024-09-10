快訊

陷京華城、政治獻金數案…檢方首提訊逾3小時 柯文哲上囚車還押北所

獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

盧秀燕罕見請長假…「市長媽媽」家有喜事 偕夫婿赴美參加女兒婚禮

英國小說大師筆耕不輟 「威廉華威克警探」出擊查案

中央社／ 台北10日電

紐約時報暢銷榜冠軍常客傑佛瑞亞契的警探懸疑系列作「威廉華威克警探」首部曲將在台推出。儘管已屆齡84歲他仍筆耕不輟，並笑說主角是否能成為廳長關鍵，取決於自己長壽與否。

惑星文化透過書訊分享，英國小說大師傑佛瑞亞契（Jeffrey Archer）一生充滿傳奇與戲劇性，也是評價兩極的爭議人物。他是政治家，曾為英國上議院議員、保守黨的大倫敦市長候選人。同時也曾為階下囚，因偽證罪及妨礙司法公正罪被判刑入獄，服刑2年後獲釋。

亞契更是名無庸置疑的優秀小說家，自1974年起推出小說處女作至今已50年，累計發表逾40部作品，類型包含長篇小說、短篇小說、監獄日記、劇本、兒童讀物，全球銷量更超過3億冊。

亞契更以自身坐牢經驗為基礎，寫下3部大獲好評的「獄中日記」描寫獄中見聞；「生而為囚」更被譽為21世紀的「基督山恩仇記」，創造寫作生涯的另一高峰。其中最廣為人知的代表作便是入選「英國人最喜愛的百大小說」、「世界最暢銷書榜」的「該隱與亞伯」。

惑星文化指出，屆齡84歲的亞契仍持續寫作生涯，自2019年起，展開最新長篇系列小說「威廉華威克警探」，以每年書寫1部的節奏，目前為止已出版到第7部。他笑說：「（男主角）威廉華威克能否成為廳長的關鍵，既取決於他的決心和能力，也取決於我對長壽的期許──我是指我的壽命。」

首部曲「威廉華威克警探 I：初生之犢」中譯本9月將由惑星文化出版，描述出生律師世家的菜鳥警察威廉華威克，遇到第一個重大案件便是備受矚目的林布蘭名畫失竊案。華威克要如何運用智慧和毅力，揭開這宗複雜案件的真相，將冷酷無情的犯罪天才繩之以法。系列第2集「迷霧中的祕密」預計於10月出版。

亞契 紐約時報 英國

延伸閱讀

自行車／環法挑戰賽登台 日月潭迎接英國傳奇車手

捷運聯開案吸投資42億 日本大師操刀設計楠梓雙星大樓

英美外長倫敦戰略對話 合作促印太區域安全

台英半導體會議 聚焦共同培育人才與研發

相關新聞

高雄市立大同醫院換手經營惹風波 醫護高喊要真相

高雄市立大同醫院經營權換手引發醫護不滿，今天下午2時200多名醫生、護理師聚集在醫院大廳高喊「要真相」，高醫工會理事長柯...

江蕙自曝罹癌多次面臨生死交關 醫：看得出來非常辛苦

「二姐」江蕙今突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌，這9年來積極抗癌，多次面臨生死交關，出現過肺栓塞、大出血等狀況，胸腔...

中秋假期最高旅運量估13.3萬人 桃機籲旅客善用智慧化服務

中秋節假期即將到來，桃園國際機場今年（2024）中秋假期疏運期間為9月12至18日共7天，預估旅客數約86萬至91萬人次...

食藥署中秋稽查出爐 這麵包店生產線有貓出現 被罰6萬

中秋節送禮、聚餐要注意！衛福部食藥署今天公布「113年度中秋複合式專案執行成果」，裁罰金額最高的單一業者，為台南市葡吉食...

沒連假不影響出國！桃機中秋單日出入境上看13.3萬人次

疫後出國旅遊潮未減，今年中秋節雖然並非連續假期，但桃園國際機場預估，疏運期間仍有86萬至91萬人次出入境，高峰日為9月1...

江蕙親揭罹癌9年 多次生死交關大出血、無法開口說話

台語歌后江蕙1日剛過63歲生日，下個月要登上國慶晚會演出，今突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌，這9年來積極抗癌，她說：「在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞，大出血等等，接連而來。就連我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。