高市大同醫院易主 衛生局：高醫經營多項缺失

高雄市立大同醫院經營權易主引發風波，高醫與市府合約年底到期，後由長庚接手。高醫工會26日將至市府表達不滿；衛生局表示，高醫曾有多項缺失，包括COVID-19疫情期間無負壓病房受罰。

大同醫院委託高醫經營15年，合約將於今年底到期，高醫未取得新合約，改由長庚承接。經營權易主引發風波，高市府8月30日晚間發布新聞稿宣布長庚取得新約，不少醫護在網路上為高醫抱屈；高醫工會近日發信給工會成員，將號召員工於26日上午10時至高雄市政府發出怒吼、捍衛工作權。

衛生局今天透過新聞稿點名高醫經營大同醫院時的缺失，衛生局強調，民國109年至112年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行4年期間，大同醫院竟無負壓病房，嚴重影響患者收治能力，直至112年6月在衛生局強力要求下趕工設置7間，嚴重違反市立醫院核心價值與合約遭受衛生局處分。

衛生局表示，長庚具體承諾自114年起針對70歲以上長者就醫「免收門、急診掛號費」；低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則「全免掛號費及部分負擔」，初步估計相較於目前將因此每年短收4000至5000萬營收。

高醫工會近日發給工會成員的信流出，內容批評市府過程不公開、公正，將號召員工於26日上午10時至高雄市政府發出怒吼、捍衛工作權。

此消息曝光後衛生局也在短時間發文說明，衛生局強調，高醫曾有多項違市立醫院照顧婦幼弱勢及急重症緊急醫療宗旨，包括103年7月至111年8月，共8年期間「無產科新生兒生產服務」、109年至112年COVID-19期間無設置「標準負壓隔離病房」等問題；有長達約13年急診「無」夜間「兒科急診」、「急性腦中風處置」與「心導管緊急處置」；而以上長庚法人均有具體承諾。

此外，長庚法人承諾引進價值億元以上「達文西手術」尖端醫療及團隊，衛生局表示，長庚所提條件對比於目前，更能有效進一步提升醫療質與量，而這些條件高醫法人均未具體承諾。