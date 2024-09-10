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腸病毒疫情「高峰提前到」 羅一鈞揭關鍵原因

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
疾管署副署長羅一鈞說，腸病毒疫情比預期提前到達。記者賴昀岫／攝影
疾管署副署長羅一鈞說，腸病毒疫情比預期提前到達。記者賴昀岫／攝影

各級學校陸續開學，衛福部疾管署表示，上周約72班次停課，主要為幼兒園，其餘為托嬰中心與小學等，可能因為家長和師長落實讓小朋友勤洗手，疫情高峰提前抵達，但下周是中秋節，民眾團聚、出遊，預估假期後仍可能為高點。

疾管署副署長羅一鈞說，原本預期腸病毒疫情，在中秋節後達到高峰，但可能因為家長或學校老師有充分落實小朋友洗手習慣 ，若未在7至8月觀察到病毒型別轉換，疫情高峰可能已經抵達，但中秋節前後仍為預期高點，民眾規畫出遊要特別留意，開學第一周停課班級數約72班，有50班為幼兒園、小學4班，其餘18班為托嬰中心等。

疾管署監測資料，疾管署疫情中心主任郭宏偉說，9月1日至9月7日門急診就診計1萬4241人次，與前一周1萬4641人次持平，疫情仍處高點；近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，克沙奇A10型次之，另易引起嚴重症狀的腸病毒A71型近期未檢出，D68型則為零星檢出輕症感染個案，今年累計5例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童。

疾管署提醒，目前學校已經開學，請家長及教托育人員持續保持警覺，加強教導學童肥皂勤洗手、生病在家休息等正確防疫觀念，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施，包含保持良好的個人衛生習慣、注意居家及學習環境的通風及定期清潔消毒、時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒的感染與侵襲。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說，9月1日至9月7日門急診就診計1萬4241人次，與前一周1萬4641人次持平，疫情仍處高點。記者賴昀岫／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉說，9月1日至9月7日門急診就診計1萬4241人次，與前一周1萬4641人次持平，疫情仍處高點。記者賴昀岫／攝影

中秋節 疾管署 腸病毒

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