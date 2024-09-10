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國軍領雙倍薪...還有3.6萬再追 王國材：3方向改善精進
中華郵政公司近日發生台中民權路郵局發放薪資重複入帳情況，總金額達3.8億元需追回，中華郵政董事長王國材今表示，目前僅剩1人約3萬6000多元尚未追回，目前持續聯繫，另為防放類似情況發生，也針對加強教育訓練、複查機制、系統防呆等3方向來精進。
王國材今出席「行動郵局App影音創作暨AI行銷科技競賽活動」，會後接受聯訪時表示，9月5日台中郵局發生重複入帳情況，目前僅剩下1人、約3萬6000元尚未追回，現在持續聯繫中。
王國材說明，這次發生的狀況，除假日與交通部開會外，他也與技術主管召開會議，針對3個方向檢討，第一，由於該承辦同仁是8月5號開始承辦業務，相隔1個月就處理轉帳事宜，凸顯新進同仁教育訓練太少，而襄理雖較有經驗，但複核2次仍出錯，這部分主管也要負起責任及檢討。
第二，整個過程中，承辦人員需給襄理複核，但最後2次複核都通過，為加強複核機制，除給襄理複核外，還需再給經理複核一次，並查核當天薪轉戶有無重複問題。
第三，資訊系統的防呆設計，這次對於每月只能轉一次的薪資，發生轉兩次也放行的情況，有很大的問題存在，因此即刻要求技術部，全面檢核、改善系統防呆機制，並針對中華郵政在數位轉型中，未來可能發生的狀況，都盡量提出並未雨綢繆來解決。
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