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中秋食品稽查 寵物貓跑進製作環境開罰6萬元

中央社／ 台北10日電

中秋節腳步近，食藥署今天公布應景食品稽查結果，有業者一口氣被查獲貯放逾期食品、標示不符等違規，挨罰10萬元，另外1名業者經複查，仍在製作環境看到寵物貓，裁處6萬元。

為確保民眾食用中秋應景食品衛生安全，衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局，共同執行「113年度中秋複合式專案」，結果今天公布。

這次專案抽驗月餅及蛋黃酥等中秋應景食品總計157件均符合規定，有1家業者不符食品良好衛生規範（GHP）規定，另查獲貯放逾期食品業者2家；查核食品標示748件，其中2件標示不符合規定。共計裁罰新台幣67萬8000元。

食藥署指出，其中，台南市的葡吉食品有限公司累計3項違規，挨罰10萬元最多，包括2件標示不合格、1件貯放過期食品。食藥署中區管理中心主任陳姿伶接受媒體電訪說明，業者未完整標示過敏原，另聲稱過期食品沒有使用在所製售的產品中，均交由地方衛生單位依法開罰。

至於新北市的凱悅蛋糕麵包坊，陳姿伶指出，則是經複查後，仍被看到有寵物貓在製作環境中，同樣交由地方衛生單位裁處6萬元；根據食品良好衛生規範準則，食品業者的場區及環境，應符合食品業者的場區及環境良好衛生規範基準，禽畜、寵物等應予管制，並有適當措施。

中秋節 寵物 衛生局

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