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雨彈升級！9縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
9縣市豪大雨特報，恐一路下到晚上。本報資料照
9縣市豪大雨特報，恐一路下到晚上。本報資料照

雨勢升級，中央氣象署下午15時35分針對9縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日屏東縣山區有局部大雨或豪雨，南部地區及中部、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨：屏東縣山區。大雨：台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣山區。影響時間日下午至晚上。

台東 屏東縣 豪雨

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