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下周還有熱帶系統誕生！氣象粉專示警「雙颱將形成」：中秋烤肉要注意

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雙颱將生成！粉專：下周還有熱帶系統誕生 中秋烤肉要注意

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
目前有兩個熱帶性低氣壓。擷取自中央氣象署網站
目前有兩個熱帶性低氣壓。擷取自中央氣象署網站

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，趕進度，雙颱將形成，第13號貝碧佳、第14號葡萄桑，有機會在不久的將來誕生。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，94Ｗ（上午8時增強為第15號熱帶性低氣壓）位於日本那霸西方，持續往中國浙江前進，今明受其外圍環流影響，北部地區容易下雨，尤其山區下雨時間長，有間歇大雨機會，登陸之前有機會成為颱風。

󠀠95Ｗ（今天凌晨2時形成14號熱帶性低氣壓）生成位於關島附近海域，環流整合完成後會開始增強，預估沿著太平洋高壓邊緣，朝西北轉西北西前進，後期路徑變數較大，需視高壓強弱，以及整體大低壓帶發展狀況而定。

󠀠氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下周熱帶系統相當活躍，還會有其他熱帶系統誕生，中秋烤肉及活動請注意囉。

中央氣象署預報員張竣堯下午指出，目前有兩個熱帶性低氣壓形成，原本在台灣東北方低氣壓上午8時增強為第15號熱帶性低氣壓，這個熱帶性低氣壓上午距台北東北方400公里，預估未來朝西北西轉偏西，明天有機會增強為輕颱，但即使升級颱風，明天登陸浙江後就會減弱。外圍雲系影響台灣天氣，今天到明天清晨會受影響，北部和東北部有短暫陣雨，有較大雨勢，花東有零星降雨，午後中南部山區有雷陣雨。 

至於14號熱帶性低氣壓，也不排除增強為颱風，張竣堯指出，最快明天生成。目前預估朝西北西方向移動，周末可能通過琉球，但不排除接近過程中，可能會比較靠近台灣，不過侵台機率低。外圍環流會影響台灣，周末水氣增多，北部和東北部雨勢明顯。

張竣堯指出，14號和15號熱帶性低氣壓先生成颱風者，名稱為貝碧佳，之後則為葡萄桑；如果同時生成颱風，14號熱帶性低氣壓會變成颱風貝碧佳，15號熱帶性低氣壓則為颱風葡萄桑。

近期南海至菲律賓東方海面及琉球附近海域均為大低壓區，張竣堯指出，當中可能有熱帶系統發展，但發展的位置、強度、路徑及影響台灣的程度，預報不確定性較高，請民眾留意氣象署發布最新預報資訊。

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