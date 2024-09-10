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職業性燒燙傷占4成 奇美醫：嚴重病情恐瞬息萬變

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院整形外科暨燙傷中心主治醫師葉敬淳表示，醫院每年平均約有300多名因燒燙傷至急診室就醫的個案。記者萬于甄／攝影
奇美醫院整形外科暨燙傷中心主治醫師葉敬淳表示，醫院每年平均約有300多名因燒燙傷至急診室就醫的個案。記者萬于甄／攝影

根據統計，奇美醫院每年平均約有300多名因燒燙傷至急診室就醫的個案，其中與工作相關的職業性燒燙傷占41%，2年前曾有一名50歲郭姓男子就因職災，造成體表面積55%深二度至三度嚴重燙傷，面對燒燙傷複雜的病況發展及復健，一度讓郭男與家屬相當徬徨，好在透過人工智慧模型幫忙整合分析，增加病人及家屬對治療的信心，也提升醫病關係。

奇美醫院整形外科暨燙傷中心主治醫師葉敬淳表示，燒燙傷是常見嚴重外傷之一，大部分與工作環境相關，奇美醫院在2022年收治約388名燒燙傷個案，約有4成為職業性燒燙傷，且常發生於青壯年工作者，造成的傷害、失能或死亡，對個人家庭及社會都是沉重負擔。

葉敬淳提到，燒燙傷可能導致的併發症很多，像是感染、肺炎、蜂窩組織炎、尿路感染和呼吸衰竭等，此外，重度燒傷病人的病情通常會出現劇烈波動，有時甚至在數小時或數分鐘內發生變化，因此，面對嚴重燒燙傷病人不確定性高的病況，常讓病人及家屬感到擔憂、無助。

台南一名在傳產工廠任職的郭姓男子，2年前因工作時不慎跌入儲存鋼管冷卻水槽，當時水溫高達攝氏80度，雖立即搶救拉出，但郭男肚臍以下半身浸泡在熱水中長達10秒鐘，導致其體表面積約55%深二度至三度嚴重燙傷，因燒燙傷面積過大，一度面臨敗血症、休克、呼吸衰竭等及其他併發症風險。

葉敬淳說，為讓郭男確實掌握病情變化，使用人工智慧模型幫忙整合分析複雜的醫療數據，讓郭男及家人清楚了解病況，增強面對治療過程的信心；郭男前後歷經5次清創植皮手術，終於在住院70多天後順利出院，目前正接受復健治療與疤痕護理。

葉敬淳指出，奇美醫院燒燙傷中心團隊利用10年來累積的個案大數據，導入「住院燒燙傷病人病情預測」系統，有效整合複雜的醫療數據，並輔助推測、改善病人的預後狀況，讓醫生可以人工智慧圖表進行病情說明解釋，可望成為醫病溝通關係的一大利器。

奇美醫院整形外科暨燙傷中心主治醫師葉敬淳指出，燒燙傷是常見嚴重外傷之一，重度燒燙傷病人的病情通常易出現劇烈波動。圖／奇美醫院提供
奇美醫院整形外科暨燙傷中心主治醫師葉敬淳指出，燒燙傷是常見嚴重外傷之一，重度燒燙傷病人的病情通常易出現劇烈波動。圖／奇美醫院提供

奇美醫院 復健

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