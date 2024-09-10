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影／凱米後遺症...國民水果產量銳減不到一成 零售創百元天價

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
芭樂盛產期卻價格寫下歷史新高紀錄。記者簡慧珍／攝影
芭樂盛產期卻價格寫下歷史新高紀錄。記者簡慧珍／攝影

凱米颱風重創台灣農業，「國民水果」芭樂也遭殃，現在應該是盛產期，產量和去年同期相比僅約一成，產地批發價每台斤上看80元，攀向歷史新高紀錄且有上漲趨勢；鄉農會今表示，預計一個半月後產量回升，但不可能回到正常產量。

彰化縣芭樂主要產地溪州鄉要舉辦全縣芭樂品質評鑑大會，農民面臨幾乎「無芭可採」窘況，鄉農會力邀「盡量」參加評鑑，鄉農會總幹事彭顯賦說，「想辦法非舉辦起來不可」。

他指出，凱米掃落芭樂幼果，接近成熟的果實在樹上吸入過多水分而爛果，現在進入芭樂盛產期但產量僅約去年同期一成，量少價揚，產地批發價每台斤70元至80元，去年最高約70元，今年賣到北部的果菜市場零售價破百，因一個月內產量不會增加，價格將再攀高。

彭顯賦說，中秋過後氣溫下降，深秋到冬季芭樂果實逐漸緊實，口感爽脆，品質越來越好，可惜今年盛產期的產量實在不多，颱風沒掃落的、後來開花結果的，將在未來一個半月陸續採收，產量漸增，但無法像往年產量，價格暫無下滑可能。

彰化縣番石榴種植面積僅次於高雄、台南，約1366公頃為全台第三大，年產約4萬1475噸，主要產地溪州鄉種植546公頃，品種包括水晶、紅心、珍珠、帝王等十多個品種。

芭樂產量減少，彰化縣溪州鄉農會總幹事彭顯賦仍力薦民眾多採購食用，有益健康。記者簡慧珍／攝影
芭樂產量減少，彰化縣溪州鄉農會總幹事彭顯賦仍力薦民眾多採購食用，有益健康。記者簡慧珍／攝影

凱米颱風 農會

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