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台鐵年節獎金無下文 工會研擬未來節日「照常休假」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中秋節將至，但台鐵員工端午、中秋等年節出金獎金1500元尚未發放，台鐵企業工會今召開會議，研擬若再不發放，未來節日將「照常休假」。聯合報系資料照
中秋節將至，但台鐵員工端午、中秋等年節出金獎金1500元尚未發放，台鐵企業工會今召開會議，研擬若再不發放，未來節日將「照常休假」。聯合報系資料照

中秋節將至，但台鐵員工端午、中秋等年節出金獎金1500元尚未發放，台鐵企業工會今召開會議，研擬若再不發放，未來節日將「照常休假」。

台鐵今年公司化後，原訂將發放端午節、中秋節等年節出勤獎金1500元，但卻遲遲沒發放。台鐵企業工會秘書吳長智表示，台鐵員工年節出勤原訂發放1500元獎金，但都沒下文，不僅中秋節沒有，連已過的端午節年節獎金都沒領到。

吳長智說，工會已討論，既然沒有出勤獎金，未來節日將「照常休假」，勞工董事將先於下午董事會中反映。

台鐵今下午2時召開董事會，針對凍漲29年的票價漲幅，討論合理報酬率3%、4%、5%等票價調漲3方案。據了解，台鐵原規畫採報酬率4%方案，客運漲幅40.4%，貨運運價調漲117.09%，預計新票價上限時間在明年1月，但台鐵擔心漲幅太大引發民怨，近日拍板傾向報酬率3%方案，漲幅35.62%。

以現行票價，區間車台北到板橋15元為例，若採3%方案，票價將漲至20元。北高自強號將採遞遠遞減，降低漲幅，讓北高票價落900多元左右。

吳長智表示，交通部官派董事希望票價漲幅不要一次到位，盼先用最低的方案調整，但政府卡台鐵用人費用，台鐵29年沒有調整票價，現金流不足，人力也無法請增，即便政府補貼台鐵虧損，補貼搞不好3年後才給，台鐵可能面臨借貸，台鐵已經改制國營公司，調整票價目標是希望台鐵能永續運作，今董事會中將溝通。

三節獎金 中秋節 台鐵 票價

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