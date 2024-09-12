麟洋配呼籲一同守護Eye！李洋做蔡司微創近視雷射大讚術後恢復期超短！

李洋、王齊麟出席蔡司台灣活動，李洋分享蔡司微創近視雷射術後心得，直呼恢復期超短真的太讚了！ 圖／利眾公關 提供

還記得奧運帶給台灣人的感動嗎？隨著許多運動選手在世界各大賽事帶來的好成績，近年來越來越多民眾、企業重視運動產業的教育與投資。連續兩屆奪金牌的羽球男雙組合李洋、王齊麟近日出席蔡司台灣「新視代運動員支持計畫」公益活動，會中李洋分享過去曾因近視影響比賽中的表現，即使有戴隱形眼鏡也會因為後仰殺球的大幅度動作，一瞬間讓隱形眼鏡移位，導致精準度下降，經過多方評估考量後，決定趁空檔做了蔡司微創近視雷射手術，術後讓他驚呼「單眼手術時間居然超快速只要10秒，專業醫師和高科技儀器讓他超安心，實在是太讚了！」因為是微創手術傷口小，術後恢復也很快，第三天就可以外出開始工作，讓他對蔡司的醫療科技留下深刻的印象。王齊麟也曾因為配戴隱形眼鏡眼睛乾澀而影響到比賽表現，看到「升級後的李洋小寶貝」做完手術的眾多好處，練習擊球時精準度超完美，直呼他也要去做術前評估檢查。諾貝爾眼科診所總院長張朝凱醫師表示，現代許多人工作與生活都相當繁忙，因此恢復期短的術式特別受到青睞，這也讓微創近視雷射手術逐漸成為主流，詢問度居高不下。

諾貝爾眼科診所總院長張朝凱醫師表示，相較於傳統近視雷射手術，微創近視雷射手術的傷口小、恢復期短，因此受到許多忙碌現代人、運動員的青睞。 圖／諾貝爾眼科診所 提供

現今可說是3C的時代，許多人生活中脫離不了科技產品，上班看電腦、下班滑手機和平板，近視的人口也因此逐年攀升，到門診詢問近視雷射手術的需求也愈來愈多，南港諾貝爾眼科診所院長趙振程醫師說明，近視除了會影響到日常生活，若沒有好好控制，嚴重的話甚至還會出現眼科疾病，提醒想做近視雷射的民眾，要選擇專業的醫師評估，透過詳細的術前檢查了解自身的眼睛健康狀況，選擇適合自己的手術方式，才是近視雷射術後滿意的重要條件。

隨著醫療科技的進步，微創手術傷口小、恢復快等優勢使其成為近年來醫療的趨勢，眼科醫療也不例外，雷射視力矯正技術日新月異，有15年臨床的SMILE微創近視雷射技術，累積豐富的臨床治療報告文獻，獲得全球包含美、英、德、韓在內超過75個國家通過，台灣重要醫學中心北榮、中國醫也引進此術式，成為目前的主流術式。SMILE Pro全飛秒近視雷射，單眼只需10秒雷射時間，提升了患者的手術配合度，2-4mm微創傷口讓恢復期短，大幅降低乾眼機率，就連行程滿檔的戲劇女神楊謹華也是因為恢復快、舒適度高等優勢而選擇SMILE Pro解決近視困擾，近期SMILE Pro更全新發表升級為「SMILE Pro 2.0」，手術精準度和安全性提升更上一層樓。

「SMILE Pro 2.0」加入AI導航，三大精準升級，第一是「測量數據自動串聯手術平台」：近視雷射手術的術前檢查，通常需要由多個設備進行測量，傳統上需要醫護人員在術前手動輸入系統，SMILE Pro 2.0加入「測量數據自動串聯手術平台」趙振程醫師表示，透過這套系統可以將所有檢查數據和事先擬定好適合患者的治療參數無縫自動傳輸到手術系統中，手術前醫師只需調出資料確認沒問題即可進行手術，提高醫療效率與精準度。

南港諾貝爾眼科診所院長趙振程醫師說明，SMILE Pro 2.0療程加入AI導航及三大精準升級，其中「測量數據自動串聯手術平台」大幅減少人為誤差因素，讓療程精準度及安全度雙雙再度提升。 圖／諾貝爾眼科診所 提供

第二個導入的升級功能為「虹膜影像辨識追蹤」，透過虹膜影像拍攝系統，自動追蹤散光軸度並精準定位導航，趙振程醫師說明，過去需靠人工手動的方式來標示散光軸度，難免會有誤差，透過這套系統，能夠提升並優化手術精準度。最後，SMILE Pro 2.0更導入了「AI智能調控雷射參數」，醫師在針對病患狀況擬定個人化參數後，再透過系統中累積的大數據庫以AI智能演算，優化治療參數，幫助手術達到最佳效果，不僅提升了醫療安全性及效率，還優化術後視力品質。SMILE Pro 2.0，透過AI導航，讓精準再升級！

SMILE Pro 2.0三大升級不僅提升了手術精準度，同時也優化了術後視力品質，此優勢也讓越來越多民眾到門診諮詢近視雷射手術，總院長張朝凱醫師特別提醒，眼睛手術並非小事，在術前一定要找專業眼科醫師諮詢並進行完整的術前評估，眼睛的健康狀況和條件都須符合條件才能施作，例如：乾眼症、青光眼、圓錐角膜風險…等族群都不適合施作，選擇最適合自己的療程，如此才能真正安心守護自己的靈魂之窗。