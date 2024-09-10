國道服務區及休息站充電路網全面上線

高公局今天指出，已完成國道所有服務區電動車快充站建置及營運，包含15處服務區及東草屯休息站，計有23站快速充電站，建置85樁充電樁、提供154格充電車位。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，因應近期國內電動汽車數量倍數成長，充電需求益增，高公局完成所有服務區電動車快充站建置及營運，全面串連國道充電路網。

高公局指出，分3階段逐年建置服務區充電樁，今年全面建置完成，成為全國第1個全面在運輸節點建置公共充電樁的機關，在15處服務區及東草屯休息站，有23站快速充電站，建置85樁充電樁、提供154格充電車位、建構充電總功率超過27MW的充電網，遍及國道1、3、5、6號、高速公路的北中南東都有充電站。

公路局表示，國道充電站具有4大服務，第1是全數200kW以上快充充電樁，且7成是350、360kW，在短暫休憩時間就能完成補電，第2是會員漫遊，不管加入iCHARGING或EVOASIS的會員，都能啟動國道服務區充電樁（預計年底上線）。

第3則是隨插即充，綁定後不需打開App或手機掃碼，每次插槍即可自動開始充電，最後是在高公局1968App可查看每一站充電樁的即時使用情形，提供給用路人友善的充電服務。