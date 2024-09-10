北七欸～八曜和茶遭「日文警察」取締 一秒道歉推「中秋87折」網讚爆

台灣人氣手搖飲店「八曜和茶」常因宣傳頁面日文用詞不精確遭網友質疑，近日YouTuber多米多羅拍片指出八曜和茶文宣上的日文充滿誤用與錯用，沒想到對方立刻回覆謝謝日文警察，官網與文宣的日文已在修正中，同時宣布中秋節推出飲料87折做回饋。

YouTuber多米多羅日前推出新影片，吐槽「八曜和茶」的宣傳資料上的日文錯誤率超高。他指出如檸檬紅茶將檸檬（レモン）誤寫成雷蒙（レ－モン），茶飲介紹寫成印度優格拉西（ラッシ－），豌豆寫成碗豆（ボウル豆），連店家自介「和風茶店」都寫成「能吃的湯（食べるス－プ）」。他激動大喊「北七欸」，承認自己仔細看前真的沒有想到會這麼離譜，笑說「八曜和茶，你被日文警察逮捕了」。

影片發布沒多久，八曜和茶立刻俐落滑跪道歉，承認自家文宣上的日文有諸多缺失，已在8月時請日本的日文老師協助修正，目前文字稿已校稿完成，準備陸續更新官網資訊，同時為回饋社區，決定在17日中秋節當天推出「柚粒柚粒系列87折」活動，只要按讚追蹤並留言「八曜中秋87折欸」，當天出示截圖就享優惠。

此外八曜和茶也聲明「謝謝日文警察讓我們持續進步」，邀請多米多羅持續協助確認及審查是否還有待改進之處，最後不忘自嘲「北七喔，錯這麼多，我們會努力改進」。

一番堪稱神轉折，網友紛紛留言「這操作厲害給推」、「感謝八曜更生人」、「你們速度有夠快」、「又一危機就是轉機典範」、「超好笑。如果亂寫日文有罪，八曜該判無期徒刑」、「這樣以後沒有雷蒙汁可以喝了」、「87折必須買了」，還有人歪樓點菜「想許願出新的合作飲料：日紋井茶807」。