快訊

9月「財氣逼人」五生肖！投資大賺、天降意外之財 還有人要升官啦

台股5日線得而復失 跌80點收21,064點 台積電漲5元收904元

獨／樂極生悲…台中男找女友玩「情趣泡泡浴」 疑太濕滑全裸墜10樓亡

碳費有望10月預告 彭啓明：優惠費率估每噸100元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部召開第5次碳費費率審議會，委員建議一般費率每公噸300到500元，但未建議優惠費率的價格區間。圖為林園石化工業區。聯合報系資料照片
環境部召開第5次碳費費率審議會，委員建議一般費率每公噸300到500元，但未建議優惠費率的價格區間。圖為林園石化工業區。聯合報系資料照片

環境部昨天上午召開第5次碳費費率審議會，審議委員初步建議一般費率起徵價格每公噸300到500元，但未建議優惠費率的價格區間，環境部長彭啓明今天透露，優惠費率的共識有可能每噸100元左右，不過實際數字仍待下次審議會來討論，也強調碳費制度應先上路且要走得穩，各方若一開始就反彈，一不小心就可能破局。

昨天第五次碳費費率審議會討論包含費率訂定法制作業、費率調整規畫，以及不同費率方案對個別產業的衝擊影響評估等，審議委員初步建議，一般費率起徵價格每公噸300到500元，預計2030年將調升到1200至1800元，優惠費率則保留至下次會議討論。

彭啓明今天在「2024環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站活動記者會」會後受訪指出，碳費費率預計能在10月預告，並在明年起上路，目前委員只是建議一個費率區間，實際數字出爐還需要基於消費者物價指數（CPI）和對產業衝擊等來審慎評估，自己對碳費收取的想法會是「先低後高」，大多人比較能接受每噸300元，假如再配合自主減量計畫取得優惠費率，折扣下來實際繳交金額可能接近日韓。

外界猜測是否碳費會收到委員建議的最高金額？彭啓明指出，最後決議的費率不見得要選擇最貴或最低的，還要看最後的數字對產業的衝擊狀況，以及這樣的費率是否有足夠的誘因讓企業減碳，明年制度上路後會定期檢視，試行階段可能每2年為1期，也就是說2027年可討論下階段的收費。

針對碳費恐引發綠色通膨的擔憂，彭啓明表示，假如碳費真的會影響股票，但台塑和台積電等股票今天也沒有下跌，外界的主觀認知恐怕沒有實際狀況那麼嚴重，然而綠色通膨以氣候變遷的角度來看，是會讓大家知道轉型的經濟誘因，然而部分企業已經投入的減碳成本早就遠高於這次審議會建議的費率，有些碳定價甚至每噸已經高於1000元，一個制度應先走得穩和先上路，若一開始就反彈，那麼制度就會變得脆弱，碳費制度的建立必須要和各方好好溝通，一不小心就可能破局，當然碳費制度也無法討好多數人。

彭啓明 減碳 碳費 通膨

延伸閱讀

影／環法自行車挑戰賽日月潭登場 英冠軍車手將來台參賽

彭啓明盼碳費10月預告 優惠費率估每噸100元

環法自行車挑戰賽11月日月潭登場 英冠軍車手也將來台

碳費審議下周一召開 彭啓明：價格還需收斂、明年一定開徵

相關新聞

蘇花路廊一再中斷 交長：已建SOP、未來3小時內啟動疏運

蘇花公路8日下午因強降雨，崇德至和仁區段鐵公路再度中斷。交通部長陳世凱今出席活動受訪表示，該路段邊坡非常不穩定，儘管工程...

對流旺盛 9縣市「大雨特報」恐下到晚上

午後雷雨來了，中央氣象署下午14時10分針對全台9縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

截至8月僅500萬…千萬國際旅客目標能達標？交長：持續努力衝刺

交通部觀光署訂定今年達1千萬國際觀光客目標，但截至今年8月僅500萬人次來台。交通部長陳世凱表示，近期努力透過環法自行車...

「幫我送500元油」他開上國道報警求援遭拒 竟嗆：你們薪水我付的

行駛國道前，駕駛人應先檢視水箱、油、電等車況安全。日前有駕駛人開車上國道，開到一半沒油，打電話要求國道警察幫忙送油遭拒，竟嗆聲「你們的薪水都是我們付的」，讓警察直呼「真的心好累」。

碳費有望10月預告 彭啓明：優惠費率估每噸100元

環境部昨天上午召開第5次碳費費率審議會，審議委員初步建議一般費率起徵價格每公噸300到500元，但未建議優惠費率的價格區...

遺落整包重要證件…阿伯致電桃機10分鐘尋回！前員工曝關鍵原因

有一名網友在臉書社團「好想去日本，好康踩雷不藏私」上貼出一張照片並發文表示，他日前從日本搭機回台時，不慎將背包遺留在機場的椅子上，幸好有人拾獲送警，才能平安化解這場「「桃機事件」。貼文一出，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「真是萬幸！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。