碳費有望10月預告 彭啓明：優惠費率估每噸100元

環境部昨天上午召開第5次碳費費率審議會，審議委員初步建議一般費率起徵價格每公噸300到500元，但未建議優惠費率的價格區間，環境部長彭啓明今天透露，優惠費率的共識有可能每噸100元左右，不過實際數字仍待下次審議會來討論，也強調碳費制度應先上路且要走得穩，各方若一開始就反彈，一不小心就可能破局。

昨天第五次碳費費率審議會討論包含費率訂定法制作業、費率調整規畫，以及不同費率方案對個別產業的衝擊影響評估等，審議委員初步建議，一般費率起徵價格每公噸300到500元，預計2030年將調升到1200至1800元，優惠費率則保留至下次會議討論。

彭啓明今天在「2024環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站活動記者會」會後受訪指出，碳費費率預計能在10月預告，並在明年起上路，目前委員只是建議一個費率區間，實際數字出爐還需要基於消費者物價指數（CPI）和對產業衝擊等來審慎評估，自己對碳費收取的想法會是「先低後高」，大多人比較能接受每噸300元，假如再配合自主減量計畫取得優惠費率，折扣下來實際繳交金額可能接近日韓。

外界猜測是否碳費會收到委員建議的最高金額？彭啓明指出，最後決議的費率不見得要選擇最貴或最低的，還要看最後的數字對產業的衝擊狀況，以及這樣的費率是否有足夠的誘因讓企業減碳，明年制度上路後會定期檢視，試行階段可能每2年為1期，也就是說2027年可討論下階段的收費。

針對碳費恐引發綠色通膨的擔憂，彭啓明表示，假如碳費真的會影響股票，但台塑和台積電等股票今天也沒有下跌，外界的主觀認知恐怕沒有實際狀況那麼嚴重，然而綠色通膨以氣候變遷的角度來看，是會讓大家知道轉型的經濟誘因，然而部分企業已經投入的減碳成本早就遠高於這次審議會建議的費率，有些碳定價甚至每噸已經高於1000元，一個制度應先走得穩和先上路，若一開始就反彈，那麼制度就會變得脆弱，碳費制度的建立必須要和各方好好溝通，一不小心就可能破局，當然碳費制度也無法討好多數人。