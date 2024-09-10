「健康台灣」缺病友代表 民團：談醫療不可無病人聲音

賴清德總統上任後，推動「健康台灣推動委員會」等3大委員會，不過成員組成多為醫界代表，並未納入藥師、護理師甚至病人代表等，病友團體在世界病人日前夕呼籲，希望能實際參與，畢竟這是照護體系最核心的一環，「談醫療不可以沒有病人聲音」。

賴總統親自出任召集人的總統府健康台灣推動委員會，上月22日召開首次會議，不過名單多為醫界代表，藥師公會全聯會理事長黃金舜直言，「我也覺得好奇怪」，不清楚健康台灣的路要往哪走；護理師公會全聯會副理事長林綉珠表示，這顯示出「整個團隊對護理的漠視，覺得健康台灣是不是不需要護理的角色」，不過後來總統指示，將納入藥界與護理界代表。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，台灣是民主溝通開放社會，任何事情都要有各利害關係人參與，希望在健康台灣推動委員會中，可以納入病人聲音，「談醫療不可以沒有病人聲音」，希望健康台灣要有病人參與，即便先前的分區座談有邀請病人，但不是「有病人在場」就叫做出席，還是應該要有實際的表決全和發言權。

台灣現在有國民教育，很多時候病人是可以理性溝通的，吳鴻來指出，民間團體也可以扮演教育病人的角色，平等理性溝通要很多準備，但如果沒有找病友來談，其實滿可惜的，因為病人其實是整個健康照護體系最核心、最重要的關係人，整個體制的存在，就是為了讓病人好，沒有人希望生病，但難免會碰到病痛。

世界衛生組織（WHO）訂定每年9月17日為世界病人安全日，而健康照護體系中，可預防的病人傷害，有16%是診斷錯誤，大多數成年人，一生會遇到至少一次診斷錯誤，台灣病友聯盟今與中央健康保險署、醫師公會全聯會、醫療改革基金會、護理師護士公會全聯會、醫院評鑑暨醫療品質策進會、藥師公會全聯會和藥害救濟基金會等團體，共同召開記者會呼籲改善診斷、確保病人安全。

醫療改革基金會執行長林雅惠分享，歷年接獲申訴案件與診斷相關的案例，如誤診罹癌而被切除健康的器官、未看出有骨折或中風前兆導致延誤治療、不同醫師診斷不同影響病人決策。

林雅惠指出，過短的看診時間、個體差異、醫學發展侷限與分科精細化等，都可能導致診斷錯誤，除了現有病安機制，如想減少可避免的誤診，政府端應擴大整合醫療及推動家醫，並落實醫預法的根本原因分析預防機制；醫療端應引導民眾給予資訊並釋疑；民眾則應盡量固定醫師看診，必要時尋求第二意見。

醫師公會全聯會副秘書長蘇育儀指出，作為醫師，減少診斷錯誤至關重要，目前已致力於提升診斷推理能力，運用現代科技如診斷輔助工具，改善資訊科技和診斷測試的可及性，同時建立系統性反饋機制，以有效提高診斷準確性，因為對疾病早期的正確診斷及治療，有助避免或延緩民眾進入需長照階段。

護理師護士公會全聯會副理事長馬淑清表示，國內運用護理評估歸納出病人的護理問題，不僅可以促進跨專業合作、減少重複工作，更可提高病人參與度，護理師能夠與病人進行更深入的溝通，對病人的身心靈健康進行全面觀察與評估，這有助於及早發現就醫過程中的潛在問題，促進正確的診斷與治療，從而促進病人參與護理決策，增強其對健康管理的參與感和責任感，進而確保病人安全。