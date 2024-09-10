快訊

9月「財氣逼人」五生肖！投資大賺、天降意外之財 還有人要升官啦

台股5日線得而復失 跌80點收21,064點 台積電漲5元收904元

獨／樂極生悲…台中男找女友玩「情趣泡泡浴」 疑太濕滑全裸墜10樓亡

漫畫家與森林護管員攜手 「尋山人」聽見山林的聲音

中央社／ 台北10日電

森林是許多生命的源頭，保護森林等於保護我們依存的土地，漫畫家艸肅為了漫畫「尋山人」，與森林護管員簡俊宇攜手，深入台灣山林進行調查，盼讓更多人聽見山林的聲音。

根據台灣角川今天發布新聞稿，「尋山人」8日在新北誠品生活新店舉行新書分享會，由作者艸肅及林業與自然保育署新竹分署的森林護管員簡俊宇進行對談，現場吸引不少讀者聆聽。

艸肅現場分享，「尋山人」最初是由中研院發起的企劃，希望透過漫畫形式開發台灣本土多元題材，艸肅本身對大自然有濃厚興趣，因此在眾多題材中選擇「森林護管員」為主題。

艸肅表示，雖然平時只能爬離家較近的郊山，但十分喜愛山景，也對繪製植物有特別的喜好，認為畫植物是一個非常紓壓的過程。

簡俊宇則表示，自己從小在山林間長大，受泰雅族祖先保護山林的教誨影響，這份責任感促使他選擇這條路。雖然在高中、大學主修園藝系，但在野生動物收容所工作時，看著受傷的動物，深深覺得牠們應該自由穿梭於森林中。

因此，當簡俊宇發現森林護管員這樣的職位，便決定報考，將保護動植物放在第一位，未來除了持續推行保育政策，也將致力確保森林資源得以永續利用與保護。

艸肅分享和簡俊宇共同進行田野調查的經驗，曾在兩天一夜的取材過程中，深入隱蔽且平常人難以到達的山林。這次經歷讓艸肅更深刻理解森林保護的艱辛，也觀察到許多細節，如被山老鼠盜伐後的樹木樣貌，為作品增添真實感和情感深度。

艸肅和簡俊宇都希望「尋山人」能讓更多人了解森林護管員這個職業，進一步珍惜台灣珍貴的山林資產。

動物收容所 山老鼠

延伸閱讀

《藍色時期》漫畫改編 美術生逐夢藝大的奮鬥之路

逐漸入秋候鳥來過冬！2024台南黑面琵鷺保育季活動 預定10月20日開鑼

彰化被指樹木保育事件頻仍 九成鄉鎮市沒建置行道樹資訊

林保署花蓮分署徵新血！將正取13森林護管員 月薪上看48K加津貼

相關新聞

蘇花路廊一再中斷 交長：已建SOP、未來3小時內啟動疏運

蘇花公路8日下午因強降雨，崇德至和仁區段鐵公路再度中斷。交通部長陳世凱今出席活動受訪表示，該路段邊坡非常不穩定，儘管工程...

對流旺盛 9縣市「大雨特報」恐下到晚上

午後雷雨來了，中央氣象署下午14時10分針對全台9縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

截至8月僅500萬…千萬國際旅客目標能達標？交長：持續努力衝刺

交通部觀光署訂定今年達1千萬國際觀光客目標，但截至今年8月僅500萬人次來台。交通部長陳世凱表示，近期努力透過環法自行車...

「幫我送500元油」他開上國道報警求援遭拒 竟嗆：你們薪水我付的

行駛國道前，駕駛人應先檢視水箱、油、電等車況安全。日前有駕駛人開車上國道，開到一半沒油，打電話要求國道警察幫忙送油遭拒，竟嗆聲「你們的薪水都是我們付的」，讓警察直呼「真的心好累」。

碳費有望10月預告 彭啓明：優惠費率估每噸100元

環境部昨天上午召開第5次碳費費率審議會，審議委員初步建議一般費率起徵價格每公噸300到500元，但未建議優惠費率的價格區...

遺落整包重要證件…阿伯致電桃機10分鐘尋回！前員工曝關鍵原因

有一名網友在臉書社團「好想去日本，好康踩雷不藏私」上貼出一張照片並發文表示，他日前從日本搭機回台時，不慎將背包遺留在機場的椅子上，幸好有人拾獲送警，才能平安化解這場「「桃機事件」。貼文一出，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「真是萬幸！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。