漫畫家與森林護管員攜手 「尋山人」聽見山林的聲音

森林是許多生命的源頭，保護森林等於保護我們依存的土地，漫畫家艸肅為了漫畫「尋山人」，與森林護管員簡俊宇攜手，深入台灣山林進行調查，盼讓更多人聽見山林的聲音。

根據台灣角川今天發布新聞稿，「尋山人」8日在新北誠品生活新店舉行新書分享會，由作者艸肅及林業與自然保育署新竹分署的森林護管員簡俊宇進行對談，現場吸引不少讀者聆聽。

艸肅現場分享，「尋山人」最初是由中研院發起的企劃，希望透過漫畫形式開發台灣本土多元題材，艸肅本身對大自然有濃厚興趣，因此在眾多題材中選擇「森林護管員」為主題。

艸肅表示，雖然平時只能爬離家較近的郊山，但十分喜愛山景，也對繪製植物有特別的喜好，認為畫植物是一個非常紓壓的過程。

簡俊宇則表示，自己從小在山林間長大，受泰雅族祖先保護山林的教誨影響，這份責任感促使他選擇這條路。雖然在高中、大學主修園藝系，但在野生動物收容所工作時，看著受傷的動物，深深覺得牠們應該自由穿梭於森林中。

因此，當簡俊宇發現森林護管員這樣的職位，便決定報考，將保護動植物放在第一位，未來除了持續推行保育政策，也將致力確保森林資源得以永續利用與保護。

艸肅分享和簡俊宇共同進行田野調查的經驗，曾在兩天一夜的取材過程中，深入隱蔽且平常人難以到達的山林。這次經歷讓艸肅更深刻理解森林保護的艱辛，也觀察到許多細節，如被山老鼠盜伐後的樹木樣貌，為作品增添真實感和情感深度。

艸肅和簡俊宇都希望「尋山人」能讓更多人了解森林護管員這個職業，進一步珍惜台灣珍貴的山林資產。