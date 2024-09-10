布農族人作物保種和維護生物多樣性 走進「彼桑拉返」

自2018年起，林業及自然保育署花蓮分署與慈心有機農業發展基金會合作，與花蓮卓溪鄉卓清村布農族人盤點30多種古老豆類與穀物品種，並與族人組織「布農豆豆班」及展開接傳人計畫，希望能傳承、保全與活化布農文化與傳統生態智慧。

今天慈心有機農業發展基金會與林保署花蓮分署舉辦「走進彼桑拉返（Pisanglavan）-布農里山」城市特展記者會，「彼桑拉返」即布農族語『家庭菜園』之意，運用世代流傳的20多種豆類固氮修復土地、在菜園砌石搭棚架行程生物微棲地，以及配合時節和土壤作物輪作、混作、保存眾多作物品種和品系，是台灣文化與生物多樣性結合的特有風景。

林保署長林華慶表示，部落菜園無論是豆類還是穀類，都是傳承已久的古老品種，也是最適應當地環境的品種，若遇到氣候變遷與病蟲害，這些作物就是提高社區韌性的重要角色，然而不只作物品系，還具有維護水土保持、生物多樣性和遺傳多樣性的智慧都值得讓人學習。

林保署花蓮分署長黃群策表示，要保護淺山地區的生態就需要奠基當地的文化和生活脈絡，若傳統文化消失，在地永續智慧也無法傳承，生態環境也將難以維護，這也是近年花蓮分署致力保存原民傳統知識體系的重要原因。

慈心有機農業基金會執行長蘇慕容表示，近年陪伴豆豆班族人展開接傳人計畫，希望能傳承、保全與活化布農族文化與傳統生活智慧，有青年主動進入田間和長輩們學習智慧經驗，並轉呈經濟上務實運用的生活技能，布農族傳統農耕智慧就像世界名畫可以被一直保存，但也可能在這一代或下一代就流失了，人類的瑰寶如果沒辦法被保存，那是全部人類的不幸。

南安部落頭目賴金德有感而發的說，這幾年看到部落越來越多人種豆豆，甚至種回以前稷和龍爪稷水田的田埂邊，也有高高的紅藜和豆豆，相當熱鬧啊。

「走進彼桑拉返（Pisanglavan）-布農里山」展覽透過巧思與藝術人文的視覺呈現，將過去的種子與現在的種植連結，傳遞傳統智慧保全與當代實踐活化，將在林保署保育小站展開為期2周的展覽。