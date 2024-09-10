快訊

9月「財氣逼人」五生肖！投資大賺、天降意外之財 還有人要升官啦

台股5日線得而復失 跌80點收21,064點 台積電漲5元收904元

獨／樂極生悲…台中男找女友玩「情趣泡泡浴」 疑太濕滑全裸墜10樓亡

西班牙放映機錄像藝術節 看見台灣科技藝術實力

中央社／ 台北10日電

正在西班牙馬德里舉行的「放映機錄像藝術節」，14、15日兩天將展出「辣草莓合作社」作品「地帶」，讓世界看見台灣科技藝術實力。

根據文化部發布新聞稿，「放映機錄像藝術節」2008年由一群錄像藝術家、策展人及文化工作者共同發起，期盼打造新媒體藝術和數位藝術創作的交流平台，本月11日至22日在馬德里共計將展出約100多件作品。

新聞稿指出，台灣「辣草莓合作社」由導演薛祖杰、舞者凃立葦聯手發表作品「地帶」，作品關注於群體與個人的關係，結合獨舞表演，並將聊天機器人應用程式轉變為即時互動媒體，允許參與者與設計的聊天機器人建立對話。

觀賞作品時，觀眾可開啟手機，連上聊天機器人，並在空間自由移動。移動中，手機會出現各種指令與資訊，讓觀眾透過這個經驗，理解社會中各種角色的敘事與過去。

作品藉由觀眾與作品的互動，探索數位化身與社會集體意識之間的關係，揭示社會中無形的景觀。有了再次對話、互動、擴張、生成的機會，也代表科技表演藝術演出作品本身的無邊界特性，彰顯錄像藝術的多種身分。

薛祖杰是台灣新銳導演，曾獲台新藝術獎提名，作品聚焦於當代中的各種矛盾衝突現象；舞者李尹櫻為雲門2首席，微光製造舞團核心成員。

觀眾 馬德里

延伸閱讀

當代藝術與史前遺物共振！高美館新展《考古混響》驚豔登場

建築師姚仁喜 獲陽明交大名譽藝術學博士

習近平會西班牙總理 籲積極推進中歐交流合作

西班牙總理桑傑士將與習近平會面 貿易議題成焦點

相關新聞

蘇花路廊一再中斷 交長：已建SOP、未來3小時內啟動疏運

蘇花公路8日下午因強降雨，崇德至和仁區段鐵公路再度中斷。交通部長陳世凱今出席活動受訪表示，該路段邊坡非常不穩定，儘管工程...

對流旺盛 9縣市「大雨特報」恐下到晚上

午後雷雨來了，中央氣象署下午14時10分針對全台9縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

截至8月僅500萬…千萬國際旅客目標能達標？交長：持續努力衝刺

交通部觀光署訂定今年達1千萬國際觀光客目標，但截至今年8月僅500萬人次來台。交通部長陳世凱表示，近期努力透過環法自行車...

「幫我送500元油」他開上國道報警求援遭拒 竟嗆：你們薪水我付的

行駛國道前，駕駛人應先檢視水箱、油、電等車況安全。日前有駕駛人開車上國道，開到一半沒油，打電話要求國道警察幫忙送油遭拒，竟嗆聲「你們的薪水都是我們付的」，讓警察直呼「真的心好累」。

碳費有望10月預告 彭啓明：優惠費率估每噸100元

環境部昨天上午召開第5次碳費費率審議會，審議委員初步建議一般費率起徵價格每公噸300到500元，但未建議優惠費率的價格區...

遺落整包重要證件…阿伯致電桃機10分鐘尋回！前員工曝關鍵原因

有一名網友在臉書社團「好想去日本，好康踩雷不藏私」上貼出一張照片並發文表示，他日前從日本搭機回台時，不慎將背包遺留在機場的椅子上，幸好有人拾獲送警，才能平安化解這場「「桃機事件」。貼文一出，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「真是萬幸！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。