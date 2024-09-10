西班牙放映機錄像藝術節 看見台灣科技藝術實力

正在西班牙馬德里舉行的「放映機錄像藝術節」，14、15日兩天將展出「辣草莓合作社」作品「地帶」，讓世界看見台灣科技藝術實力。

根據文化部發布新聞稿，「放映機錄像藝術節」2008年由一群錄像藝術家、策展人及文化工作者共同發起，期盼打造新媒體藝術和數位藝術創作的交流平台，本月11日至22日在馬德里共計將展出約100多件作品。

新聞稿指出，台灣「辣草莓合作社」由導演薛祖杰、舞者凃立葦聯手發表作品「地帶」，作品關注於群體與個人的關係，結合獨舞表演，並將聊天機器人應用程式轉變為即時互動媒體，允許參與者與設計的聊天機器人建立對話。

觀賞作品時，觀眾可開啟手機，連上聊天機器人，並在空間自由移動。移動中，手機會出現各種指令與資訊，讓觀眾透過這個經驗，理解社會中各種角色的敘事與過去。

作品藉由觀眾與作品的互動，探索數位化身與社會集體意識之間的關係，揭示社會中無形的景觀。有了再次對話、互動、擴張、生成的機會，也代表科技表演藝術演出作品本身的無邊界特性，彰顯錄像藝術的多種身分。

薛祖杰是台灣新銳導演，曾獲台新藝術獎提名，作品聚焦於當代中的各種矛盾衝突現象；舞者李尹櫻為雲門2首席，微光製造舞團核心成員。