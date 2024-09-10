影／環法自行車挑戰賽日月潭登場 英冠軍車手將來台參賽
獲得環法主辦單位Amaury Sport Organization（簡稱A.S.O.）授權的「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站」首次引進台灣，將於11月30日於被CNN評選為全球10大最美自行車道的日月潭舉辦。
除了英國籍冠軍車手「曼島飛彈」Mark Cavendish將來台參賽，交通部長陳世凱、環境部長彭啟明上午出席記者會，表示除相約參賽響應，也希望透過比賽介紹台灣的自然與人文之美。
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