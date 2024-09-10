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影／環法自行車挑戰賽日月潭登場 英冠軍車手將來台參賽

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站」首次引進台灣，將於11月30日於被CNN評選為全球10大最美自行車道的日月潭舉辦，環境部長彭啓明（左三）、交通部長陳世凱（右三）出席主持啟動儀式。記者陳正興／攝影
「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站」首次引進台灣，將於11月30日於被CNN評選為全球10大最美自行車道的日月潭舉辦，環境部長彭啓明（左三）、交通部長陳世凱（右三）出席主持啟動儀式。記者陳正興／攝影

獲得環法主辦單位Amaury Sport Organization（簡稱A.S.O.）授權的「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站」首次引進台灣，將於11月30日於被CNN評選為全球10大最美自行車道的日月潭舉辦。

除了英國籍冠軍車手「曼島飛彈」Mark Cavendish將來台參賽，交通部長陳世凱、環境部長彭啟明上午出席記者會，表示除相約參賽響應，也希望透過比賽介紹台灣的自然與人文之美。

「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站」首次引進台灣，將於11月30日於被CNN評選為全球10大最美自行車道的日月潭舉辦，交通部長陳世凱（右）在觀光署長周永暉（左）陪同下出席。記者陳正興／攝影
「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站」首次引進台灣，將於11月30日於被CNN評選為全球10大最美自行車道的日月潭舉辦，交通部長陳世凱（右）在觀光署長周永暉（左）陪同下出席。記者陳正興／攝影
「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站」首次引進台灣，將於11月30日於被CNN評選為全球10大最美自行車道的日月潭舉辦，主辦單位邀請康康舞者跳舞。記者陳正興／攝影
「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站」首次引進台灣，將於11月30日於被CNN評選為全球10大最美自行車道的日月潭舉辦，主辦單位邀請康康舞者跳舞。記者陳正興／攝影
「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站」首次引進台灣，將於11月30日於被CNN評選為全球10大最美自行車道的日月潭舉辦，環境部長彭啓明、交通部長陳世凱出席主持啟動儀式。記者陳正興／攝影
「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站」首次引進台灣，將於11月30日於被CNN評選為全球10大最美自行車道的日月潭舉辦，環境部長彭啓明、交通部長陳世凱出席主持啟動儀式。記者陳正興／攝影

交通部長 日月潭 自行車

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