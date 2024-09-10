民團：人工生殖法草案考量不周 忽視女性生育權

人工生殖愈來愈進步，甚至成為政府的「福利政策」，但是修法爭議不斷，尤其是代理孕母議題成為焦點。「台灣全國媽媽護家護兒聯盟」、「社團法人台灣懷孕婦女關懷協會」及「社團法人台灣婦女維護生命協會」指出，「人工生殖法修改草案」考量不周，應先暫緩送到立法院。

媽媽盟發言人單信愛表示，三個民間團體於8月5日至8月19日進行問卷調查，針對「人工生殖法修正草案」研擬開放代理孕母合法化，以及單身、同性伴侶使用捐贈精卵進行人工生殖，共收集2042筆有效問卷，調查結果分析，近九成認為近期衛福部公告的人工生殖草案還有待修正。

其中，有七成三不同意「代理孕母合法化」、七成三不同意「單身及同性伴侶可使用捐贈精卵人工生殖」，另有二成填答者認為「法規完整可同意」。在法案不完備的前提下，填答民眾有超過九成五的人不同意「代理孕母合法化」，超過九成三不同意「單身及同性伴侶可使用捐贈精卵人工生殖」。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼說，衛福部於5月14日公告「人工生殖法修改草案」，研擬開放同性伴侶、單身人工生殖合法，也增列代理孕母。目前已經開了3次專家會議，代理孕母還有人權問題需要研議，國健署會加速統整各界意見、達成共識，力拚年底送至立法院。

台灣生殖醫學會常務理事張甫軒說，人工生殖法讓爭議20多年的代理孕母合法化，包括單身、同性伴侶使用捐贈精卵進行人工生殖，台灣應該跟上國際趨勢，同性婚姻已經合法化，但卻要尋找國外的人工生殖管道，醫療環境無保障。「人工生殖法修改草案」是新的曙光，解決同婚家庭的困境，讓多元性別家庭擁有屬於自己的孩子。

單信愛認為，民眾對人工生殖草案有疑慮、不贊同，已經嚴重影響婦女生育權益，尤其是代理孕母議題。世界衛生組織於去年公布的研究數據指出，懷孕對女性來說，應該是充滿希望和正向體驗的階段；女性可以掌控自己的生育權，包括是否生小孩、什麼時候生小孩。

單信愛提到，「人工生殖法修改草案」不夠周全，不應貿然開放，政府要全盤納入婦女權益，包含生產風險、產後憂鬱輔導、醫療照護等。另外，也要重視兒童權益，根據「兒童權利公約」第七條，兒童出生後，有盡可能知道誰是其父母並受其父母照料的權利。

對於台灣少子化問題，單信愛表示，應該從幫助年輕人「敢婚、敢生」來治本，而不是剝奪女性的生育權。她以歐美國家開放捐精、捐卵、代理孕母的政策為例，並沒有提高生育率，反而造成許多社會問題。