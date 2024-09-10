促進診斷正確 病友團體籲落實根本原因分析

世界衛生組織統計，健康照護系統可預防病人傷害，診斷錯誤占16%，多數成年人一生至少遇到1次診斷錯誤。病友團體呼籲政府擴大整合醫療推動家醫制，落實根本原因分析預防機制。

台灣病友聯盟今天舉辦世界病人安全日記者會，「促進診斷正確」是今年病安日核心理念，醫療改革基金會執行長林雅惠分享歷年接獲申訴案件與診斷相關案例，如誤診罹癌被切除健康器官、未看出有骨折或中風前兆導致延誤治療、不同醫師診斷不同影響病人決策。

林雅惠表示，過短看診時間、個體差異、醫學發展侷限與分科精細化都可能導致診斷錯誤，除了現有病安機制，政府應擴大整合醫療及推動家醫，落實醫療事故預防及爭議處理法根本原因分析預防機制；醫療端應引導民眾給予資訊釋疑；民眾則應固定醫師看診，必要時尋求第二意見。

藥害救濟基金會執行長陳文雯也提到醫療事故預防及爭議處理法，「這是台灣病人安全新里程碑」，病安通報法制化，創造更多醫病溝通時機、管道資源，包括事故關懷與爭議調解，帶來更開放醫療環境，病人和家屬不再只是被動角色，可主動提出疑慮，表達需要參與溝通，促進病安。

「促進診斷正確是我們的日常」，醫師公會全聯會副秘書長蘇育儀表示，醫師減少診斷錯誤至關重要，隨診斷輔助工具問世，政府看到現代科技作為診斷正確解方可能性，健保去年7月給付首款AI醫材，智慧醫療有效提升診斷推理能力，同時建立系統性反饋機制，有效提高診斷準確性。

病人及家屬與健康照護管理者及工作者相互合作，改善診斷流程，是維護病人安全關鍵。衛生福利部醫事司科長李巧玲表示，台灣自今年起擬定病安目標，改善醫病溝通，鼓勵病人及家屬參與病人安全工作，運用多元或數位模式落實醫病共享決策，使診斷及治療方法更能貼近病人需求。