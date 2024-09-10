台鐵票價今召開董事會討論 陳世凱：尊重公司運作
台鐵凍漲29年，台鐵公司10日將召開董事會討論票價調漲事宜，交通部長陳世凱表示，尊重這個台鐵公司的這個董事會的運作，不過對於台鐵票價調整問題是需要被討論，不論是漲或不漲，都需要全盤考量。
陳世凱上任時提及，台鐵票價29年未調，公司化後須思考永續經營，因此票價的確需要檢討，會與行政院配合，在不影響乘客搭乘意願，又能讓公司營運下協調。台鐵公司今日將召開董事會討論漲價問題，與漲幅調整。
陳世凱今日表示，對於台鐵票價調漲問題交由台鐵公司董事會討論，不過對於台鐵票價的調整，不管是漲多漲少都需要全盤考量，此外也需要考慮到現在都提倡搭乘大眾運輸交通工具，達到減碳，因此對於民眾的影響以及接受程度也必須通盤思考。
陳世凱強調，就等台鐵討論結果出爐，再做進一步的研商，但最終還是尊重台鐵的董事會討論結果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言