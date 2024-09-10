台鐵票價今召開董事會討論 陳世凱：尊重公司運作

台鐵凍漲29年，台鐵公司10日將召開董事會討論票價調漲事宜，交通部長陳世凱表示，尊重這個台鐵公司的這個董事會的運作，不過對於台鐵票價調整問題是需要被討論，不論是漲或不漲，都需要全盤考量。

陳世凱上任時提及，台鐵票價29年未調，公司化後須思考永續經營，因此票價的確需要檢討，會與行政院配合，在不影響乘客搭乘意願，又能讓公司營運下協調。台鐵公司今日將召開董事會討論漲價問題，與漲幅調整。

陳世凱今日表示，對於台鐵票價調漲問題交由台鐵公司董事會討論，不過對於台鐵票價的調整，不管是漲多漲少都需要全盤考量，此外也需要考慮到現在都提倡搭乘大眾運輸交通工具，達到減碳，因此對於民眾的影響以及接受程度也必須通盤思考。

陳世凱強調，就等台鐵討論結果出爐，再做進一步的研商，但最終還是尊重台鐵的董事會討論結果。