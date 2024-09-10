蘇花路廊一再中斷 交長：已建SOP、未來3小時內啟動疏運

蘇花公路8日下午因強降雨，崇德至和仁區段鐵公路再度中斷。交通部長陳世凱今出席活動受訪表示，該路段邊坡非常不穩定，儘管工程極盡一切努力，但很難跟大自然做對抗，交通部已針該處鐵公路受天災中斷或受損，訂定SOP疏運計畫，未來只要有狀況，在3個小時之內就要啟動花東疏運計畫。

陳世凱表示，崇德至和仁段因為403地震，加上凱米颱風的侵襲，邊坡受損相當嚴重，可能高達1000多公尺處都有相當多的落石跟土石，一些專家也說，要讓這些落石跟土石稍微穩定可能要比較長時間，交通部現在透過幾個計畫先確保行車安全。

陳世凱指出，第一，是針對整個邊坡的預警系統，在800、900公尺高的上邊坡有土石鬆動時，系統就要提前預警，目前已經完成幾處高風險建置，大部分會在年底全面完成；第二就是針對公路跟鐵路的建置方案，其中包含新的清水橋持續努力當中，希望年底能有一些成果。

陳世凱表示，第三，由於該路段的邊坡非常不穩定，儘管工程上會極盡一切努力，但很難跟大自然做對抗，昨天交通部也針該處鐵公路受天災中斷或受損，訂定整個花東的SOP疏運計畫，未來只要有狀況，在3個小時之內就要啟動花東疏運計畫。

由於花東路廊部分邊坡涉及不同跨部會單位，陳世凱指出，這部分會由氣象署來協助天候的管控，提前預警上邊坡部分狀況，至於1000公尺高左右的邊坡是屬於農水署的部分，他們也有建立防災的機制及告警系統，交通部會結合他們的系統，比較下邊坡的部分則是公路局及台鐵的告警系統，從上中下游結合做一個防災平台。

對於這次天災是否又影響到花蓮的觀光，他表示，這段時間已經努力讓花蓮的觀光稍有起色，但狀況還是沒有很好，今年下午除了前往聽取業者的心聲，更重要的是要有更多的加強措施跟作為，希望能夠協助花蓮跟台東的觀光業者有更多生意可以做。