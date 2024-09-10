快訊

北車地下街命案！街友酒醉持刀砍人 他「尿失禁」送醫1小時離奇身亡

被指獲沈慶京論功行賞 黃大洲妻：我們不拿亂七八糟的錢

Joeman開箱iPhone 16、AirPods Max新色 大讚：蘋果調色世界一流

「幫我送500元油」他開上國道報警求援遭拒 竟嗆：你們薪水我付的

聯合新聞網／ 綜合報導
駕駛開車上國道前，應事先檢視車況，確保行安全。示意圖／ingimage
駕駛開車上國道前，應事先檢視車況，確保行安全。示意圖／ingimage

行駛國道前，駕駛人應先檢視水箱、油、電等車況安全。日前有駕駛人開車上國道，開到一半沒油，打電話要求國道警察幫忙送油遭拒，竟嗆聲「你們的薪水都是我們付的」，讓警察直呼「真的心好累」。

「國道公路警察局」臉書粉團專頁發文分享「紅斑馬夢系列」奇葩事件，9日執勤時接到報案電話，有駕駛人表示上國道開到半路沒油了，要求幫忙送500元的汽油救援，國道警察回覆無送油服務，但可以幫忙叫拖吊車協助，駕駛人認為車沒壞不必叫拖吊車，堅持「你們幫我送油來就好」，還說「我會付錢」。

此時，警察提醒「在國道缺油缺水都是違規，員警到場會開單喔」，駕駛人卻說「你現在是在威脅我嗎？」、「服務一下也不行，還要開單，你們的薪水都是我們付的」，最後還口氣兇狠的向警察要拖吊車電話。遇到這種無理的駕駛人，讓警察直呼「紅斑馬的老天鵝啊！真的心好累！」、「開到沒油叫警察送油是哪招」。

貼文曝光引熱議，網友紛紛留言，「太天兵了吧！開到沒油」、「直接罰單開下去啦」、「最討厭那種繳一點稅，口氣大到像全台公務員他養一樣，真的很髒」、「覺得臺灣人就是把方便當隨便，我們的公務人員體系整個超越世界好幾個世代，在國外哪有公民這樣對待警察的，到底繳多少稅才敢說『已經付你們薪水』」。

另外，國道警察也提醒，上國道前應先檢視車況，若不幸汽車在行駛途中，因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應滑離車道，在路肩上停車待援，並在故障車輛後方50公尺至100公尺處設置車輛故障標誌警示之。建議高公局合法拖吊車到場，就儘速離開現場，以確保安全。而缺油缺水上國道都是違規的行為，呼叫員警到場，是會被開單喔。

交通違規 國道 罰單 警察

相關新聞

恐成雙颱？又一熱帶性低氣壓生成 氣象署：都可能升級成颱風

目前有兩個熱帶性低氣壓形成，原本在台灣東北方低氣壓上午8時增強為第15號熱帶性低氣壓，中央氣象署技正伍婉華上午指出，這個...

遺落整包重要證件…阿伯致電桃機10分鐘尋回！前員工曝關鍵原因

有一名網友在臉書社團「好想去日本，好康踩雷不藏私」上貼出一張照片並發文表示，他日前從日本搭機回台時，不慎將背包遺留在機場的椅子上，幸好有人拾獲送警，才能平安化解這場「「桃機事件」。貼文一出，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「真是萬幸！」

「幫我送500元油」他開上國道報警求援遭拒 竟嗆：你們薪水我付的

行駛國道前，駕駛人應先檢視水箱、油、電等車況安全。日前有駕駛人開車上國道，開到一半沒油，打電話要求國道警察幫忙送油遭拒，竟嗆聲「你們的薪水都是我們付的」，讓警察直呼「真的心好累」。

颱風接力？賈新興：颱風「葡萄桑」下周可能生成 下旬全台降雨機率偏多

台灣仍處大低壓環流內，中旬到下旬有多個熱帶系統可能發展。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「...

月薪3萬怎麼買iPhone 16？ 網提3大解方：有望0元入手

2024蘋果發表會在台灣時間9月10日凌晨1點登場，推出全新蘋果手機iPhone 16、iPhone 16 Plus，以及螢幕增大的旗艦款6.3吋iPhone 16 Pro、6.9吋iPhone 16 Pro Max，備受果粉期待。早在發表會前，就有網友在PTT詢問「月薪30K的小資族都怎麼買iPhone的啊？」，多數人都建議可以透過「分期」、「搭資費」和「舊換新」三種方式無痛入手。

截至8月僅500萬…千萬國際旅客目標能達標？交長：持續努力衝刺

交通部觀光署訂定今年達1千萬國際觀光客目標，但截至今年8月僅500萬人次來台。交通部長陳世凱表示，近期努力透過環法自行車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。