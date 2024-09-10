「幫我送500元油」他開上國道報警求援遭拒 竟嗆：你們薪水我付的

行駛國道前，駕駛人應先檢視水箱、油、電等車況安全。日前有駕駛人開車上國道，開到一半沒油，打電話要求國道警察幫忙送油遭拒，竟嗆聲「你們的薪水都是我們付的」，讓警察直呼「真的心好累」。

「國道公路警察局」臉書粉團專頁發文分享「紅斑馬夢系列」奇葩事件，9日執勤時接到報案電話，有駕駛人表示上國道開到半路沒油了，要求幫忙送500元的汽油救援，國道警察回覆無送油服務，但可以幫忙叫拖吊車協助，駕駛人認為車沒壞不必叫拖吊車，堅持「你們幫我送油來就好」，還說「我會付錢」。

此時，警察提醒「在國道缺油缺水都是違規，員警到場會開單喔」，駕駛人卻說「你現在是在威脅我嗎？」、「服務一下也不行，還要開單，你們的薪水都是我們付的」，最後還口氣兇狠的向警察要拖吊車電話。遇到這種無理的駕駛人，讓警察直呼「紅斑馬的老天鵝啊！真的心好累！」、「開到沒油叫警察送油是哪招」。

貼文曝光引熱議，網友紛紛留言，「太天兵了吧！開到沒油」、「直接罰單開下去啦」、「最討厭那種繳一點稅，口氣大到像全台公務員他養一樣，真的很髒」、「覺得臺灣人就是把方便當隨便，我們的公務人員體系整個超越世界好幾個世代，在國外哪有公民這樣對待警察的，到底繳多少稅才敢說『已經付你們薪水』」。

另外，國道警察也提醒，上國道前應先檢視車況，若不幸汽車在行駛途中，因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應滑離車道，在路肩上停車待援，並在故障車輛後方50公尺至100公尺處設置車輛故障標誌警示之。建議高公局合法拖吊車到場，就儘速離開現場，以確保安全。而缺油缺水上國道都是違規的行為，呼叫員警到場，是會被開單喔。