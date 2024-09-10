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遺落整包重要證件…阿伯致電桃機10分鐘尋回！前員工曝關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園機場示意圖，非新聞當事者。記者黃仲明／攝影 聯合報系資料照
桃園機場示意圖，非新聞當事者。記者黃仲明／攝影 聯合報系資料照

有一名網友在臉書社團「好想去日本，好康踩雷不藏私」上貼出一張照片並發文表示，他日前從日本搭機回台時，不慎將背包遺留在機場的椅子上，幸好有人拾獲送警，平安化解這場「桃機事件」，讓他非常感恩。貼文一出，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「真是萬幸！」

原PO透露，他63歲已退休5年了，經常出國旅遊，從來沒有想過這樣的事情會發生在自己身上。這個月6日他搭機返台的時候在停車場等待接機，在離開時將一個Kipling的包包遺留在桃機一航站P2的椅子上，忘記帶走。裡面有他的身分證護照、信用卡、交通IC卡、日幣及台幣現金等等。

原PO指出，他回家後發現包包遺失，立馬打電話給桃機航警局報案，員警詢問特徵之後便調閱監視器幫忙協尋，10分鐘後值班警員即回電機場人員已拾獲，他立馬開車回桃機航警局領回包包。原PO解釋被空姐推銷二瓶梅酒，其中一瓶塞進這個包包，太重了才會將它暫時放置在椅子上，因此發生這次的「桃機事件」。

原PO表示，他當下覺得金錢、信用卡損失還好，身分證補辦也算簡單，但護照就麻煩了，還有台胞證補辦以及香港澳門兩地自動通關重辦等等，會讓他很頭痛。幸好包包順利找回，讓他鬆了一口氣。

貼文一出後，有很多網友紛紛表示「太幸運了，有找回來」、「全部都找回來，太棒了」、「在機場人員拾獲前，沒被人拿走真是萬幸」、「也太大意了，這麼重要東西居然會留在原地，超級幸運居然原封不動找回」、「幸好有找回，證件的遺失重辦真的很崩潰啊」、「要感謝工作人員的善良與負責」。

曾發生過類似經驗的網友也回應「哈哈！我兒子也是，上個月26號，他也是把電腦遺留在出關等候區了、也是馬上打電話到航警局、約10分鐘後回覆已經找到」、「大概台灣機場找回的機率大於很多國家，這要發生在日本可能找不回來，我兒子也曾在中正機場（改名前的桃園機場）丟過iPad，結果被人送到機場警察局，台灣真安全」。

不過，也有網友指出「其實機場的東西不太有人撿啦，如果有奇怪的東西在裡面，就完蛋了，在說如果有可愛小狗靠過來就更GG了」、「機場，是相對很難掉東西的地方，因監視器太多」。

還有一位桃機前員工也表示「人或車一進入機場之後，完全被監視器全程錄影（這是美國TSA的安全規範要求的），所以基本上遺失物大都可以找回來，尤其是邊境管制區常常在掉護照、台胞證、身分證，要追到失主最快不用半小時，甚至登機前就可以找到。還有桃園機場真的沒有滯留客（流浪漢，有在嚴格驅離），基本上遺失物都會回到原失主手上」。

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