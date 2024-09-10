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台鐵調漲票價今討論 估明年第1季實施…交長：尊重公司董事會運作

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵票價已29年沒調漲，台鐵公司預計今天下午召開董事會討論調漲事宜。記者曾原信／攝影
台鐵票價已29年沒調漲，台鐵公司預計今天下午召開董事會討論調漲事宜。記者曾原信／攝影

台鐵票價已29年沒調漲，台鐵公司預計今天下午召開董事會討論調漲事宜，以投資報酬率3至5％討論，漲幅最高44.52%，預估明年第1季上路實施。交通部長陳世凱今出席環法挑戰賽活動受訪表示，台鐵票價確實需要被討論，但尊重台鐵公司董事會的運作，另在鼓勵民眾搭乘大眾運輸情況下，也要考量民眾接受度。

台鐵公司依立院核准的鐵路運價率公式，預計提出合理報酬率3%、4%、5％等3方案，調整後漲幅分別達35.62%、40.41%、44.52%。以現行票價，區間車台北到板橋15元為例，票價將漲至20元到22元；自強號板橋到台北現行票價為23元，將漲至31元到33元。

陳世凱今表示，尊重台鐵公司董事會的運作，在他們有結論之前，交通部就不會做太多評論，台鐵票價29年沒調漲，這部分確實需要被討論，但尊重台鐵公司的公司治理及董事會今天的結論再來討論。

至於票價是否一次漲足、北高票價恐破千元？陳世凱指出，票價確實要被討論或調整，但也要考慮到另一部分，現在希望鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具達到減碳效果，所以民眾接受程度也需要被考量，票價要是大家能接受的狀態比較好。時間點、調漲方式都仍待董事會討論結果。

台鐵 票價 調漲

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